Haksız Yere 31 Yıl Hapis Yatan Adama Rekor Tazminat!

Lawrence McKinney, ABD’de işlemediği bir suçun hükmünü 31 yıl boyunca hapiste yatarak ödedi. Yok olan hayatı, McKinney’in rekor bir tazminata kavuşmasını sağladı. Kendisi mahkemelerce kararlaştırılan sonuca göre 1 milyon dolar tazminat ödemesi alacak.

Dünya üzerinde haksız yer hapis yatan ve ömrünü dört duvar arasında geçirmeye mahkum olmuş çok sayıda insan var. Onların hikayeleri, adaletin hala herkes için eşit şekilde uygulanmadığına en somut kanıtları oluşturuyor. ABD’nin Tenessee eyaletinde yaşayan Lawrence McKinney ise boşa geçen 31 yılın ardından büyük bir servetin sahibi oldu.

1978 yılında tecavüz ve soygun suçlarından dolayı mahkum edilen McKinney, 2009 yılında serbet bırakıldı. Bırakılmasının sebebi ise hükmü verilen cezanın dolmasıydı. Yaşlı adam bu işin peşini bırakmadı ve otoritelerden haksız yere geçen yılları için onu hükmeden adalete sığındı. Geçtiğimiz aralık ayında resmi bir şekilde aklanan McKinney’e hapisten ilk çıkışında yalnızca 75 dolar ödeme yapılmıştı.

ABD’de bu zamana kadar ödenen en yüksek tazminatlardan birisi, yaşlı adamın davasında karara bağlandı. 61 yaşındaki McKinney’in avukatı ise yetkililere teşekkür ederek, “Hiç kimse daha önce bu kadar uzun süre yanlış bir şekilde mahkum edilmemişti" dedi.

Ekim 1977’de bir kadının yaşadığı daireye girerek ona tecavüz eden iki kişiden birisi olarak suçlanan Lawrence, henüz 22 yaşındayken Haziran 1978’de 115 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 30 yıl sonra, Ağustos 2008’de kurbanın hala saklanan çarşaf takımları incelemeye alındı. Üç farlı erkeğin bulunan DNA’lar McKinney’in DNA’larıyla karşılaştırıldı. Çaresiz adamın suçsuz olduğu anlaşıldı.

Adamın ceza kararı hükümsüz kılındı ve 2009 yılında serbest bırakıldı. Ardında bıraktığı 31 yıl 9 ay 18 gün ve 12 saati dakika dakika saymıştı McKinney. Çıkışında eline tutuşturulan 75 dolarlık çeki, kimliği olmadığı için nakit paraya çevirmesi 3 ayını aldı. Sonrasında resmen suçsuz ilan edilmek üzere mahkemelere başvurdu. 2016 yılında bir mahkeme onun başvurularını reddetti. Ancak Tenessee valisi Bill Haslam, kendisine verilen yetkiyle adamı suçsuz ilan etti.

Resmen suçsuz ilan edildiği için yaşlı adama tazminat davası açma hakkı doğdu. İki avukat daha sürece dahil oldular ve ABD yasalarına göre bir eyaletin kasasından çıkabilecek en yükse tazminat tutarı olan 1 milyon dolara sahip oldular.

McKinney ilk etapta sadece 353 bin dolar ödeme alacak ve ardından 10 yıl boyunca ayda 3350 dolarlık taksitler şeklinde tazminatına kavuşacak. Kendisi vefat ederse bu miktar, ailesine ödenecek.