Halen Kabus Görmemize Neden Olan 5 Korku Oyunu!

Bazı video oyunları, atmosferleri ve senaryoları ile insanoğlunun en temel mekanizmalarından birine saldırır: Korku. Karşınızda korku-gerilim türünün en iyi yapımlarından 5 tanesi.

Korku, belirli bir tehdit karşısında sergilenen bir savunma mekanizmasıdır. Korkusuzluk ibaresi sıklıkla övgü kaynağı olur ama insanoğlu hayatta kalmak için bu mekanizmaya ihtiyaç duyar. Tehdit ile yüzleşen kişilerde genellikle iki dürtü ortaya çıkar: Savaşmak veya kaçmak. Bazı oyunlar gerçek hayatta yaşadığımız tehditleri muhteşem atmosferleri ve senaryoları öylesine iyi betimlerler ki; ekran başında kalp atışlarınızın hızlanmasına neden olurlar. Bu oyunlardan bazılarını sizin için derledik:

Bloodborne

Yharnam ismindeki kurgusal şehirde geçen oyunda, esrarengiz bir hastalığa ilaç bulmak için karanlık şehri ziyaret eden “Hunter” rolünü üstleniyoruz. Şehrin sokaklarında gizemli ve grotesk yaratıklar bulunuyor. Onları avlayan avcılar üstün becerilere sahipler ve son derece normal gözüküyorlar. Ne var ki süreç ilerledikçe “normal” görünen Yharnam sakinlerinin “Old Ones” adı verilen kozmik varlıklarla temas kurmaya çalıştıklarını öğreniriz. Cthulhu mitolojisinde sıkça karşılaştığımız Old Ones, aslında karşılaştığınız her türlü canavardan çok daha dehşet verici varlıklardır. En çarpıcı nokta seçilmiş kişi veya üstün bir varlık değil, şehrin yakınından geçen talihsiz bir gezgin olmanız. Saklanmak ve kaçmak dışında seçeneğiniz yok. Bu da doğrudan “çaresizlik” hissine hitap ediyor ve oyunu muadillerinden farklı kılıyor.

Dead Space 2

Dead Space 2 garip bir kültü, ölüm sonrası yaşamı ve evrim kavramlarını başarıyla harmanlayan bir yapım. İlk Dead Space dehşet vericiydi ancak bu oyunda kesinlikle daha fazla karakter derinliği ve sürpriz faktörü mevcut. Ölünce cesedinizi ele geçiren Necromorphlar yeterince korkunç ama daha korkunç olanı, bu yaratıkların ortaya çıkmasının ardındaki hikaye. Oyun, nerede olursanız olun bir an bile dinlenmenize izin vermez.

Resident Evil 7

Aksiyon şölenine dönüşen son birkaç oyundan sonra Resident Evil, köklerine döndü. Oyuncular, karısı Mia'yı arayan Ethan'ı kontrol ediyorlar. Mia maalesef gezegende var olan en kötü aile tarafından kaçırıldı. Bakers üyelerinin her bir üyesi ayrı ayrı korkutucu. Baba Jack, anne Marguerite ve oğulları Lucas tarafından oluşan aile midenize kramp girmesine neden olabilir. Resident Evil 7'nin Texas Chainsaw Massacre'den ilham aldığını söyleyebiliriz. Zira aileler birbirine fazlasıyla benziyor. Daha kötü olan kısım ise bu figürlerin yaşayan ölüler olması. Siz de müthiş silahları ve dövüş sanatları uzmanlığı ile zombilerle meydan okuyan bir Leon S.Kennedy değilsiniz.

Bioshock

BioShock saf bir korku oyunu sayılmaz ama rahatsız edici ve karanlık dünyası en cesur oyuncuların bile içini ürpertecek. Ütopya olması umut edilen ama bir distopyaya dönüşen Rupture şehri birbirinden güçlü psikopatlarla dolu. Atlantik Okyanusu'nun dibini boylayan garip kentte, sürekli iç çatışmalar yaşayan Jack'i kontrol ediyorsunuz. Senaryo, rahatsız edici sürprizler ve muazzam karakter gelişimi, kendinizi gerçekten o şehirde hissetmenize neden oluyor. Bu da son derece boğucu. Oyunda bulduğunuz ses kayıtlarını dinledikçe insan doğasının ne kadar çarpıklaşabileceğinin farkına varıyorsunuz.

Silent Hill 2

Ölen (!) karısından mektup alan ve mektubu kimin gönderdiğini öğrenmek için Silent Hill'e gitmeye karar veren James Sunderland karakterine büründüğünüz yapım, ilginç ve son derece çarpık bir hikayeyi konu alıyor. James, karısının öldüğünü biliyor olmasına rağmen ona şok edici derecede fazla benzeyen Angela isimli bir karakterle tanışır. Asıl korkutucu olan Pyramid Head veya hemşireler değildir. Hikaye hakkındaki detayları öğrendikçe, James'in durumunun kendi günahlarının bir tezahürü olduğunun farkına varırsınız. Oyunun usta işi sonunda asıl korkmanız gereken şeyin ne olduğu ortaya çıkar. Bazen insan kendi cehennemini kendi yaratır.