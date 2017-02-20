Hala Navigasyonlarda Yaşayan 30 Yıllık Oyun: Asteroids

Tarihine en popüler video oyunlarından biri olan Astreoids, 30 yılın ardından hala her gün karşımıza çıkıyor. Astreoids, GPS temelli yazılımlara ilham kaynağı oldu.

Belirli bir yaşta olanlar için, atari salonlarında başında saatler harcadığımız Asteroids oyunu isimi ve efsanevi "piv piv piv, cıv cıv cıv" sesleri bir masum ve keyifli bir çocukluk anlamına geliyor. Elbette oyun, bugünün süper gerçekçi yapımları ve sanal gerçeklik gözlükleri ile donatılmış ürünleri ile kıyaslanamaz ancak o günlerin tadının bir başka olduğunu söyleyebilirim.

1979 sonunda yayınlanan Asteroids ilk popüler video oyunlarından biriydi, ancak mirası bundan çok daha ileri gitti. Aslında ne zaman bir GPS navigasyon sistemiyle arabanızla yolculuk etseniz, Asteroids'in hikayesinden tadımlık bir lokma alıyorsunuz.

Fast Company'den Benj Edwards, Atari'nin kurucusu Nolan Bushnell'in (Kendisi o sıralar Catalyst Technologies'in de sahibiydi)1980'lerin başında geliştirdiği teknoloji harikası (zamanına kıyasla) mimari hakkında bir yazı yayınladı. Bu yazıda, Etak Navigator'un (dünyanın ilk araba içi bilgisayar navigasyon sistemi) gelişimi ve Etak'ın bir otomobilin ekranda gösterilmesi için kullandığı vektör tabanlı üçgenden bahsediliyor. Asteroids'teki grafiksel yapı, mühendislerin çok hoşuna gitmiş. Nolan Bushnell ile Allan Alcorn (Etak Navigator'un baş mühendisi ve Atari'nin kurucularından biri) yakın arkadaşlar. Alcorn'un ekibi atarinin logosundan da çok etkilenmiş.

Asteroids, düşük maliyetli donanımına karşın akışkan animasyonlar üreten bir vektör görüntü mimarisinden faydalanıyordu. Etak'ın ürünlerde, Asteroids'ten gelen gemiye neredeyse benzeyen bir vektör üçgeni olması şaşırtıcı değil.

Otuz yıldan sonra bile atarinin ilhamı ölümsüzlüğünü koruyor: Birçok araç navigasyon sistemi, aracınız için bir simge olarak hafifçe ters çevrilmiş bir taban olan üçgen kullanıyor ve bu simge, doğrudan Asteroids'ten geliyor.

Uzay gemisi simgesinin bir sürümü başta Google Maps hem de Apple Haritalar olmak üzere kadar bir pek çok navigasyon sisteminde varlığını koruyor.

Atari ve Asteroids sadece kalplerimizde değil, navigasyon sistemlerimizde de yaşıyor.