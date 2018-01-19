Blockchain ve Kripto-Para Eğitimi 90 TL'den 60TL'ye Düştü!

Kripto paralar ve onların temelinde yatan Blok Zinciri teknolojisi, bilişim tarihinin en önemli buluşu olarak anılmaya başlandı. Bu işe girmek isteyen herkesin ihtiyaç duyacağı Türkiye’nin ilk kapsamlı eğitim paketiyle sizi, kripto paralar ve ekonomileri hakkında bilgi sahibi olmaya davet ediyoruz.

Blok Zinciri teknolojisi artık neredeyse 10. yaşını doldurdu. Fakat biz onun hakkında yeni yeni konuşmaya, fikir sahibi olmaya başladık. Çoğu insan bu işe nasıl girileceğini, neleri bilmesi gerektiğini anlamaya çalışıyor. İnternet ortamındaki bilgi kirliliği dolayısıyla kripto paralar hakkında sağıklı bir bilgi birikimi yapmak mümkün değil.

Herkesin gündemine Bitcoin ile giren bu yeni nesil ekonomi, henüz bebek çağlarını yaşıyor. Buna rağmen, ekonomistler kripto paraların geleceği hakkında ikiye bölünmüş durumdalar. Özellikle Bitcoin hakkında yapılan “Balon mu, değil mi?” tartışmaları kafaları karıştırmaya yetiyor.

Fakat Türkiye’nin ilk kapsamlı Bitcoin, Blockchain ve Kripto-Paralar Eğitimi’ni hazırlayan girişimci ve yazar Fatih Güner, Bitcoin’in bir balon olmadığını düşünüyor. 8 yıl medya sektöründe görev yaptıktan sonra, başarılı bir teknoloji blogu kurup satınca girişimcilik yapmaya başlayan Güner’in yeni eğitim projesi kesinlikle dikkate değer. Çünkü ülkemizde bir eşi bulunmuyor.

Greenspan, Krugman ve Roubini gibi Bitcoin’e balon diyen ekonomistlerin yanıldıklarını sık sık dile getiren Güler, Bitcoin’in sosyal, politik ve kültürel etkilerinin geleceğimizi nasıl etkileyeceği konusundaki düşünceleri ilgi çekici. Hatta bu işe ilgi duyanlara da güzel bir mesajı var:

“Blockchain’in ‘bilgiyi devrimsel bir şekilde depolayabilmesi özelliği‘, beni bu eğitimi hazırlamaya itti. Bu teknolojinin etrafında bir kültür oluşuyor ve ben de bu kültürün bir parçası olmak istiyorum — sizinle birlikte.”

Peki Bitcoin, Kripto-Paralar ve Blockchain Eğitimi’nin içeriğinde neler var ve indirimli olarak nasıl satın alabilirsiniz?

Öncelikle, tüm bu verileri toparlamanın ve açıklayıcı bir şekilde insanlara aktarmanın ciddi bir emek girişimi olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Güner’in hazırladığı Kriptopara.io projesinde, kapsamlı olarak iki farklı eğitim paketi sunuluyor. İlk paket, genişletilmiş bilgilerle 15 saatlik uzunluğa sahipken ikinci paket, ilk paketin sade bir özeti şeklinde sıkıştırılmış 4 saatlik süreye sahip.

Elbette ilk pakette daha uzun ve detaylı bir Blok Zinciri tarihçesi, oluşumlar ve finansal açıdan önemi çok daha fazla detaylarla ele alınıyor. Ancak sıkıştırılmış versiyon olan ikinci paket de yatırımcı adayları ve bu işin meraklıları için oldukça yeterli düzeyde.

Eğitimden sonra hakim olacağınız konu başlıkları şu şekilde:

Bitcoin'in Tarihçesi: John Nash ve Ideal Money, Cypherpunk'lar ve eCash, Bitcoin ve Satoshi Nakamoto, Silk Road'a Giden Yol, Bitcoin'in Geleceği. Blockchain Teknolojisi: Dağıtık Veri Anlayışı ve Anonimite, Başla Anonimlikten Gelen Şeffaflık, Bir Protokol Olarak Blockchain, Güven Protokolü, Kayıtların Geri Alınamaması, Blok Yapısı, Blockchain Elemanları, AkıllıKontratlar, Blockchain Uygulama Alanları, Blockchain Adaptasyonu, Blockchain Teknolojisi Üzerine Bazı Yorumlar. Kripto-Paralar: Kripto, Para, Bitcoin Mekanikleri, Bitcoin Kullanımı ve Depolaması, Akıllı Kontratlar, Kripto-Para Borsaları, Alternatif Coin'ler ve Açıklamaları, ICO'lar, Bitcoin Madenciliği.

Normalde 90 TL olan sıkıştırılmış Bitcoin, Kripto-Paralar ve Blockchain Eğitimi’ni 60 TL’ye satın almak için yapmanız gereken tek şey var:

Buradan ulaşacağınız sayfadaki “Kupon Ekle” bölümüne, tırnak işaretleri olmadan “WEBTEKNO30” kodunu yazmak:

Webtekno okuyucularına özel olarak 30 TL’lik indirim kampanyasından faydalanarak paketi satın alabilirsiniz.

Eğitim içeriğinin normalde çok daha büyük rakamlar hak ettiğini, eğitime başlayınca anlayacaksınız. Bizden söylemesi.