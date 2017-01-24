Hala Sanal Gerçeklik Dünyasını Keşfetmemiş Olanlar İçin Her Bütçeye Uygun Sanal Gerçeklik Gözlükleri!

2017 ile popülaritesini iyice arttıracak olan sanal gerçeklik dünyasında geride kalmamanız için her bütçeye uygun sanal gerçeklik gözlüğü seçeneklerini sıralıyoruz.

2017 yılı itibariyle tavan yapması beklenen sanal gerçeklik dünyasında ön planda Oculus Rift, HTC Vive ve PlayStation VR bulunuyor. Ancak bu tarz sanal gerçeklik gözlükleri alabilmek için hem binlerce lira vermek, hem de iyi ve uyumlu bir sistem ya da PS4 gereksinimi sorun olabiliyor.

Uygun fiyatlı sanal gerçeklik dünyasını ise elbette mobil cihazlarda yaşayabilmeniz mümkün. Hem cardboard hem de daha verimli kullanılabilen gözlük çeşitleriyle her bütçeye uygun sanal gerçeklik gözlüklerini listeliyoruz.

15TL’den başlayıp 120TL arasında değişen ve sanal gerçeklik uyumlu bir telefon gerektiren bu sanal gerçeklik gözlüğü listemize aşağıdan göz atabilirsiniz.

Google’ın klasik cardboard stilinde olan ve tamamen kartondan yapılmış Webtekno VR ile piyasadaki en uygun fiyata sanal gerçeklik gözlüğüne sahip olabilirsiniz.

Hafif, kolay kullanımı ve kamera uygun fiyatıyla dikkat çeken VR Pro, karton yerine sağlam ve hafif plastik malzeme isteyenlerin yegane tercihi olabilir.

Teknostore’un en çok satan ürünü olan VR Shinecon, aynı zamanda şu anda burada görebileceğiniz Karne İndirimi dolayısıyla sadece 39.90TL fiyatıyla oldukça iyi bir fiyat/performans gözlüğü olarak satışa devam ediyor.

Xiaomi markasının oldukça şık görünümlü sanal gerçeklik gözlüğü olan Mi VR Play, sadece bir sanal gerçeklik gözlüğü olmasının yanı sıra hafif, dayanıklı, kullanışlı ve en önemlisi şıklığı ile ön plana çıkacak.

Google sertifikalı sanal gerçeklik gözlüğü DSCVR, yüzü saran ergonomik tasarımı ve açılır kapanır çerçevesi sayesinde yanınızda taşıyabileceğiniz mini bir sanal gerçeklik gözlüğüne dönüşebiliyor.

120 Derece FOV açısı ile piyasadaki en yüksek görüş alanına sahip sanal gerçeklik gözlüğü olan BOBOVR Z4, ayrıca dahili kulaklığı ile daha iyi ve rahat bir deneyim sağlayan BOBOVR, piyasanın en sağlam fiyat/performans oranına sahip sanal gerçeklik gözlüğü olabilir.

Bu 6 önerimiz başta olmak üzere tüm sanal gerçeklik gözlüğü modellerine buradan ulaşabilir, aynı zamanda cihazınızın sanal gerçekliğe uyumlu olup olmadığını aşağıdaki bağlantıdan kontrol edebilirsiniz.