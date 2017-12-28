Yılbaşı Hediyesi Almayanlara Önerdiğimiz Teknolojik Ürünler

Yeni yıla çok az günler kaldı fakat yeni yıl için indirim fırsatları Teknostore'da hala devam ediyor. Eğer sevdiklerinize hala yılbaşı hediyesi almadıysanız bu indirimleri kaçırmamanızı öneririm.

Yeni yıla artık sayılı günler kaldı, iyisiyle kötüsüyle bir yılı daha geride bırakmak üzereyiz. Bu sebeple yeni yıla girmeden önce sevdiklerinize ya da kendinize hediye edebileceğiniz bazı ürünlerden bahsetmek istedik. Eğer hala hediye seçme konusunda tereddüt yaşıyorsanız, bu içerik beklentinizi karşılayacaktır.

JUO tarafından üretilen 4'lü telefon lens seti sayesinde telefonunuzu tam donanımlı bir fotoğraf makinesine dönüştürebilirsiniz. Telefonlara oldukça pratik bir şekilde takılan telefon lensleri mobil fotoğrafçılık tutukunları için vazgeçilmez aksesuarlardır. Set içeriğinde balık gözü lens, geniş açılı lens, süper geniş açılı lens ve minik objelerin fotoğrafını çekmek için kullanabileceğiniz makro lens mevcuttur.

Bluetooth 4.2 desteği ile hemen her cihaza kolaylıkla bağlanabilir. Kusursuz bir müzik deneyimi sunan Basic 2'nin üzerinde bulunan dahili mikrofon sayesinde sesli görüşmelerinizi yapabilirsiniz. Ayrıca Xiaomi kalitesini bu üründe hissetmemeniz mümkün değil.

Akıllı telefonlardan sonra mobil aksesuar sektörüne hızlı bir giriş yapan Meizu'nun, Bluetooth 4.0 destekli, manyetik kilit özellikli kablosuz kulaklığı Sports EP51 ile müzik dinlemenin keyfine varabilirsiniz. Tam dolu batarya ile en az 6 saat aktif kullanım ömrü sunan kulaklık oldukça şık bir taşıma çantası ile geliyor.

Katlanabilir yapısı, gravity sensor kumandası ve FPV kamerası ile gerçek bir fiyat performans ürünü olan Eachine E56 Selfie Drone, farklı öz çekimler seven kişileri kendine hayran bırakacak cinsten.

4K çekim desteği sunanan SOOCOO C30R WiFi, Gyro özelliği ve su altı çekimleri için özel kırmızı ışık filtresine sahiptir. SOOCOO C30R Wi-Fi çeşitli kullanım amaçlarına yönelik bir çok aksesuar ile birlikte gelmektedir. YouTube gibi mecralarda içerik üretecek kişilerin işini oldukça rahat bir şekilde görecektir.

Daha fazla teknolojik hediye seçeneği için buradaki bağlantıdan Teknostore.com'a ulaşabilirsiniz. Yılbaşı öncesi teslimat için son sipariş tarihi 29 Aralık saat 16:00'dır.