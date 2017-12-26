Zaman içerisinde popülaritesini yitiren ve tüm işlevini takipçileri tarafındani yüksek oranda kaybeden bir çok platform var. Soundcloud ve Myspace akla gelen ilk ikisi; peki diğerleri? Halen nasıl ayaktalar?

Listemiz belki bir süredir hiç karşılaşmadığınız platformlarla dolu. Nitekim bunlar bir dönem hayatımıza büyük şaşalar ile girmiş ama sonra hiç görünmemiş mecralar... Hadi bunlara beraber göz atalım.

1. Google +

Google Plus, başlarda hiç kimsenin ne olduğunu dahi bilmeden harıl harıl davetiyesini aradığı bir platformdu. Başlarda Google Mail'in gelişmiş hali sandığımız, sonra da Facebook'a rakip bir plaform olduğunu öğrendiğimiz Google Plus, hem ortaya çıktığı dönem gereği, hem de görsel olarak fazlasıyla zayıf olduğu için hiç tutmadı. Youtube hesabı için zorunluluk haline gelmesi bile kendisini pek kurtaramadı.

2. Myspace

Türkçe Rap dinleyenlerin muhtemelen gönlünde bir yaradır Myspace. Nitekim Twitter ve Facebook sonrası underground piyasası hiçbir zaman o zamanki gibi samimi olmadı. Justin Timberlake satın aldıktan sonra bir kaç kabuk değişikliğine gitti ama hiçbir zaman ilk zamanlardaki saygınlığı geri gelmedi.

3. Yonja

Belki de zamanının Facebook'tan sonraki en büyük arkadaşlık platformu. Büyük ihtimalle fişini çekmiş olan fake hesaplardan size atılan mesajlar ve bot hesaplarla girilen mesajlar oldu. Halen aktif olan Yonja'ya pek giren çıkan yok.

4. Ask.Fm

Hiç tanımadığınız insanlara sorular sorabildiğiniz, bir dönem bir çok ünlünün akın ettiği bu site bir süre sonra gündemden düştü. Atası 'formspring.me' olan bu platform halen bi takım gençlerin uğrak alanı olmaya devam ediyor.

5. Tinder

Kökeni çok eskilere dayanmasa da, sunduğu özellikler ve sadece fotoğrafınızla size bir takım eşleşmeler sunabilmesi eksikliği olarak göze çarptı hep. Happn gibi uygulamalar tarafından eski güncelliği yok edilen bu uygulama, ülkemizde halen bayağı bir popüler.