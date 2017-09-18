Bir döneme damgasını vuran ve hala aktif oyuncuları bulunan efsanevi oyun Half Life 2, oyunlar için mod geliştiren bir ekip tarafından yeniden yapılıyor.

Bağımsız oyun geliştiriciliği, oyunseverlere özgün ve kaliteli yapımlar sunan alternatif bir alan. Hatta bu şekilde Steam ve benzeri platformlar üzerinde yıldızlaşan onlarca oyun var. Elbette hiçbir yapım, eskiden tadını aldığımız oyunlar kadar haz vermiyor ya da yerlerini dolduramıyorlar.

Bu oyunların başında da hiç şüphesiz Half Life serisi geliyor. Öyle ki, 2. oyunuyla son bulan serinin bugün 3. bir oyunu çıksa milyonlarca satması garanti. İşte bu potansiyeli gören ve “Neden olmasın?” sorusuyla yola çıkan 5 girişimci ruhlu oyun yapımcısı, orijinal Half Life oyun motoruyla Half Life 2’yi yeniden yaratıyor. Bunun için geçerli sebepleri ise Half Life 2’nin orijinal kopyası yerine serinin ilk oyununun kopyasının bulunması.

Ekip şu ana kadar bu nostaljik oyunun ilk bölümünü tamamlamış durumda. Ancak devam etmek için kendileri gibi girişimci programcılardan ve modelcilerden destek bekliyorlar. Hatta süreci takip edebileceğiniz bir ModDB sayfasını da şuraya bırakalım.

Half Life 2 Classic adını verikleri yapımla ekip, daha geniş kitlelerle iletişim kurmayı amaçlıyorlar. Böylece bir gelenek başlatmayı ve oyun yapımcılarına yeni bir alan açmayı hedefliyorlar.

Diğer yandan Half Life 2 Classic’in retro tarzda bir gezi gibi mi olacağı yoksa, aksiyonun bol olduğu orijinal içeriğe sadık kalıp kalmayacağı net değil. Ekip oyunun grafiklerini HD versiyonla yenilemenin çözümünü ararken, yeni üyelerle de süreci hızlandırma arayışında. İstenilen ilgi toplanırsa böyle tatlı projeleri görmek, birçok nostaljik oyuncuyu mutlu edecektir.

Hemen aşağıdaki videoda oyunun şu ana kadar tamamlanmış haline göz atabilirsiniz: