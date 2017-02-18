Valve, En Önemli İsimlerinden Birini Kaybediyor

Valve cephesinde, içimizde kalan son Half-Life 3 kıvılcımını da söndürecek bir ayrılık yaşandı.

Valve, başta sanal gerçeklik olmak üzere oyun sektöründe pek çok yenilikçi adım atmış durumda. Ancak Valve ile alakalı olarak oyuncuların en merak ettiği şeyin başında şüphesiz şu arkadaş geliyor; Half-Life 3.

Oyun dünyasında adeta yılan hikayesine dönen Half-Life 3 konusunda aslında Valve cephesinden pek çok sızıntı gelmekteydi. Bu sızıntılar genellikle yeni çıkan oyunlarda kendini gösteriyordu. Fakat, artık bu konu ile alakalı sorular duymaktan bıkan Gabe Newell, sonunda patlarcasına bir açıklama yaparak bir nevi "Half-Life 3 falan yok, unutun o işi" demişti.

Şimdi ise Valve cephesinde yaşanan bir gelişme, çok küçük bir ihtimal olsa da hala Half-Life 3'e karşı olan umutları tamamen silebilir. Şirketin tecrübeli isimlerinden Erik Wolpaw ile yollar ayrılmış durumda.

"Wolpaw kimdir? Valve için neden bu kadar önemlidir?" diye soracak olursanız; Erik Wolpaw, 2004 yılından beri Valve bünyesinde çalışan ve Half-Life 2:Episode One / Episode Two, Portal ve Left 4 Dead gibi oyunların da yazarı olan bir isim. Yani Valve'nin kemik kadrosundan oldukça önemli biri olduğunu söylersek yanlış olmaz.

Wolpaw'ın neden Valve'den ayrıldığı konusunda henüz bir bilgimiz yok. Fakat hatırlayacak olursanız daha önceden Gabe Newell'ın da açıkladığı gibi Valve, sanal gerçeklik olayına ciddi şekilde odaklanmaya başlamıştı. Belki de bu konuda Wolpaw ile bir fikir ayrılığı yaşanmış olabilir ya da daha basit bir tahminle Wolpaw artık kendine yeni bir yol seçmek istemiştir.

Sonuç olarak, zaten gelme ihtimali yok denecek kadar az olan Half-Life 3 konusunda Valve bünyesindeki en önemli adamlardan biri artık yok.