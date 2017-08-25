Half Life Yazarı, 3. Oyunun Orijinal Hikayesini Paylaştı!

İşten çıkarılan Half Life 2 yazarı, hiçbir zaman çıkmayacak Half Life 3'ün orijinal hikayesini paylaştı.

Valve’ın yaptığı muhteşem işler var. Steam başlı başına bir şaheser, ancak bunun ötesinde Portal, Half Life gibi 2 oyunluk seriler bulunuyor. Bunlar arasında açık ara bir şekilde en çok merak ettiğimiz oyun Half Life 3 olacaktır. 10 yıldan uzun bir süredir beklediğimiz Half Life 3 bir türlü çıkmadı ve çıkmaya da niyeti yok gibi gözüküyor. Valve’ın 3 rakamını uğursuz bulmasından mıdır bilemiyorum, ancak 13 yıldan beri yeni bir Half Life oyununun yollarını gözlüyorum.

Half Life 2’yi oynayanlar bilirler, oyunun sonunda hikayenin devam etmesi gerektiğini görmüştük. Bir şekilde son bulmasını beklediğimiz oyun hikayesi, sonunda eski Half Life yazarı tarafından paylaşıldı.

Half Life’ın tüm yazarlarını birer birer işten çıkartan Valve, Half Life 2’nin yazarından beklenmedik bir hamle ile sarsıldı. Marc Laidlaw’ın kişisel web sayfasından paylaşılan “Episode 3” isimli hikaye, Half Life 3’ü mü yoksa Half Life 2’nin 3. bölümünü mü anlatıyor emin değilim, ancak Valve’ın “3” rakamına takıntısından dolayı hiçbir zaman öğrenemeyeceğim bir şey olduğu için sorun da etmiyorum.

Yine de oyunun hikayesini merak edenler için çok güzel bir kaynak olan bu hikaye, Half Life’ın serisini sonunda tamamlıyor. Eğer Valve’nin başına taşlar düşer de yeni bir Half Life oyununu bu hikayeye sadık kalarak çıkartırsa, 4. oyun çıkmaz. Zaten şu anda Ladilaw’ın kişisel internet sayfasına erişilememesinden dolayı Valve’ın bu konuda bazı planlarının olduğunu ve Laidlaw’ın bir çuval inciri berbat ettiğini düşünmeye başladık.

Şu anda tamamen İngilizce olan hikayeye ulaşamıyoruz, ancak belki de çok fazla yoğunluk olmasının bu olayda bir etkisi vardır. Laidlaw tarafından da sitenin kapalı olduğu doğrulandı.