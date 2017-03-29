“HUGİP E-Dergi” projesi yenilikçi ve özgün yapısı ile HUGİP mobil uygulama ve websitesi üzerinden okuyucularının takibine açıldı !

Haliç Üniversitesi Girişimcilik ve Pazarlama Kulübü (HUGİP) üniversite kulüplerinde bir ilke imza atarak aylık dergi projelerini hayata geçirdi ve 15 Mart tarihinde ilk sayıları ile yayın hayatına başladı. Her ayın 15' inde yayınlanacak olan e-dergi, girişimcilik ve pazarlama üzerine ipuçlarının yanı sıra kanıtlanmış ve hayatınızı değiştirecek bilgiler sunarak her sayıda farklı bir merak uyandırmayı hedeflemekte.

Haliç Üniversitesi öğrencilerinin bir araya gelerek oluşturduğu bu sistem, editoryal anlamda diğer birçok üniversite öğrencilerinin de katılımına açık. Siz de e-dergi'ye www.hugip.com/dergi'den ulaşabilir veya dergiyi HUGİP uygulamasından takibe başlayabilirsiniz. Şuan için sadece android tabanlı olan HUGİP uygulamasına Play Store’dan erişerek ile e-dergiyi inceleyebilir ve bir çok fonksiyonu kullanmaya başlayabilirsiniz. Aynı zamanda dergi 3. sayısında "Webtekno" ekibimizden Çağdaş ve Lütfi ile derinlemesine röportaj yaparak sizlere Webtekno’nun bilinmeyenlerini sunmaya hazırlanıyor :)

Yenilikçi ve geliştirilmeye açık bu yeni projelerinde siz de kulübe katılarak veya okuyarak destek verebilir; birçok yeni fikir ve haberi dergiden takip edebilirsiniz. Ekip, daha da hareketli olacağını taahüt ettikleri 2. sayılarını, 15 Nisan Cumartesi günü yayınlayacak!

Daha ayrıntılı bilgi için Kurumsal İletişim Koordinatör Başkanı Akın Aydoğar ile kurumsal@hugip.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz.