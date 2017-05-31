iOS İçin Geliştirilen Üst Seviye Kamera Uygulaması: Halide

İsmi oldukça tanıdık olan bu yeni iOS uygulaması, cihazların kameralarına birçok işlevsellik kazandırıyor.

Eski bir Apple tasarımcısı ve Twitter yazılımcısı, ismini gördüğünüzde yüzünüzde bir tebessüm oluşturacak yeni kamera uygulaması olan Halide’yi duyurdular.

İSO ayarlama, otomatik ve manuel odaklama, Jpeg ya da Raw çekimi gibi birçok özelliğin bulunduğu uygulama, zaten kamera kalitesi üst seviye olan iOS tabanlı cihazları neredeyse profesyonel bir kameraya dönüştürüyor.

Uygulamanın geliştiricisi olan her iki kişi de aslında birer profesyonel fotoğrafçılar. Yanlarında sürekli DSLR kamera taşımaktan bıkan ve profesyonel fotoğraf çekimlerini iOS’a getirme amacı güttüklerini söyleyen eski Apple ve Twitter çalışanı, her ne kadar profesyonel kullanıcılara hitap ediyormuş gibi görünse de uygulamadan kullanışlı arayüzü ile amatör fotoğrafçıların da yararlanabileceklerini söylüyorlar.

Şimdilik 2.99 dolardan satışa sunulan fakat haftaya 4.99 dolara yükselecek olan Halide’nin indirme bağlantısına şuradan ulaşabilirsiniz.