Ünlü aktör Halit Ergenç’in 2014 yılında 1 milyon dolar destek sağlayarak hayata geçirdiği sosyal medya uygulaması Pondr, beklediği ilgiyi görmedi. Bir dönem App Store’da başarı yakalayan uygulama, devlerin arasında ezildi ve artık kapatıldı.

Sinema ve dizi oyuncularının teknoloji dünyasına yatırım yapmaları sizi şaşırtmasın. Hollywood dünyasın pek çok yıldızı, kazandıkları paralarla bugünün teknoloji devlerine yatırım yapıyorlar. Örneğin Oscar ödüllü aktör ve müzisyen Jared Leto, Google Pixel 2 gibi sayısız üründe payı bulunan isimlerden sadece birisi. Kendisini Mr. Nobody filmiyle ve Joker rolüyle tanıyor olabilirsiniz (ayrıca 30 Seconds to Mars isimli rock grubunun solistliğini üstleniyor).

Elbette bu durum sadece Hollywood ünlülerine has değil. Ülkemizin en çok kazanan aktörü olan ve son olarak Vatanım Sensin dizisiyle ekranlarda olan Halit Ergenç de bir dönem teknoloji dünyasına iddialı bir giriş yapmıştı. Kendisinin 2014 yılında, yaklaşık 1 milyon dolar gibi güçlü bir yatırımla hayata geçirdiği Pondr isimli sosyal medya uygulaması vardı. O dönemden sonra pek de adını duyamadığımız mecra, beklenilen ilgiyi kaybedince kapatıldı.



Aziz Akgül ve Halit Ergenç

Pondr, bir dönem App Store’da en sevilen uygulamalar arasına girmeyi de başarmıştı. Ergenç ise konuyla ilgili bir röportajında “Tensel temas gibi. Çok büyüyeceğinden eminim. Yakında dünya devi olacağız” sözleriyle dikkatleri çekmişti.

Pondr kullanıcılarına ne sunuyordu?

Instagram’a benzer bir akışa sahip olan uygulama, iki farklı resmi yan yana koyabildiğimiz bir platformdu. Kullanıcılar bu resimler üzerinden fikirlerini beyan edebiliyorlardı. Zamanla Facebook ve Twitter, anketler ve resim görüntüleme seçeneklerini güncelleyince Pondr gözden düşmeye başladı. Ne yazık ki beklenen yenilik de yapılmayınca uygulama, kitlesini kaybetmeye başladı.

Halit Ergenç, ortaklıkla girdiği bu teknoloji girişiminden oldukça umutluydu. Ergenç, “Pondr; yapısı, oluşturduğu ve oluşturacağı yaşam paylaşma kültürü ile başka insanlarla iletişim kurmayı ve etkileşime açık olmayı seven herkes için vazgeçilmez bir uygulama olacak. Doğru proje, iyi odaklanma ve geniş vizyonla Pondr’ın yalnızca Türkiye’de değil, tüm dünyada yaygın olarak kullanılan bir sosyalleşme ağı haline geleceğinden kuşkum yok.” demişti.

Uygulama içi trafiğini bir türlü arttıramayan Pondr, artık uygulama mağazalarında bulunmuyor. Arkasındaki asıl isim ise teknoloji girişimcisi Aziz Akgül idi. Ergenç ve Akgül’den yeni bir proje gelir mi? Şimdiden bir şey söylemek zor.