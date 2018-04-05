Spotify'ın uzun süredir beklenen halka arzı gerçekleşti. Spotify hisselerine olan ilgi beklenenin üzerinde olunca açılış fiyatı belirlenenin %26 üzerinde oldu.

Uzun süredir beklenen olay gerçekleşti ve geçtiğimiz salı günü dünyanın en popüler dijital müzik servisi Spotify halka açıldı. New York Menkul Kıymetler Borsası'nın (NYSE) Spotify hisseleri için 132 dolarlık referans fiyat belirlemesine karşın hisseler 165,90 dolardan açılışı yaptı ve günü 149 dolarlık fiyattan kapattı.

Daha halka açıldığı ilk gün 26,5 milyar dolarlık değere ulaşmayı başaran Spotify, bu başarı ile Snapchat ve Twitter gibi sosyal medya devlerini de arkasında bırakmış oldu. Spotify’ın halka arzının gerçekleştiği ilk gün sonunda toplam 30 milyon hisse el değiştirmiş durumdaydı.

Spotify, New York Borsası’ndaki ilk gün performansıyla en iyi halka arz gerçekleştiren 10 teknoloji şirketinden biri olmayı da başardı. Analistlere göre Spotify’ın Facebook ve Alibaba ile yarışan ilk gün performansı, diğer teknoloji şirketlerini de halka arz konusunda cesaretlendiriyor.

Geleneksel halka arz yöntemi, şirketin yeni hisse senetlerini piyasaya sürmesi olsa da Spotify, bu yöntemi kullanmadı ve bunun yerine ilk yatırımcılarının elinde bulunan hisse senetlerini sattı. Bu yöntem, şirketin banka garantisi olmadan doğrudan yatırımcılara hisse senedi satmasını mümkün kılarken ayrıca ilk yatırımcıların da eline nakit geçmesini sağladı.

New York Borsası, Spotify’ın halka arzı adına borsa binasına bir bayrak asmayı uygun buldu. Fakat düşünce olarak son derece iyi niyetli olan bu jest, uygulamada bu kadar iyi olamadı. Spotify’ın genel merkezi İsveç'in Stockholm şehrinde bulunuyor. New York Borsası ise küçük bir karışıklık yaşayarak binaya İsviçre bayrağı astı.

Bu yanlışlık hemen fark edilip düzeltilse de medyanın gözünden kaçmadı elbette. New York Borsası ise bu karışıklık yaşanmamış gibi davranmak yerine espriye vurarak İsviçre’nin tarihteki nötr pozisyonuna ve değerli para birimine atıfta bulunan bir tweet attı: ‘’Umarım herkes bu sabah fiyat belirlemede edindiğimiz nötr pozisyona yaptığımız bir anlık güzellemeden keyif almıştır.’’