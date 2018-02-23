Bir programcı, halka filminin efsanevi 'televizyondan çıkan kız' sahnesini arttırılmış gerçekliğe uyarladı ve uygulamanın videosunu YouTube'a yükledi.

Arttırılmış gerçeklik teknolojisi, içinde bulunduğumuz dünyaya sanal nesneler, canlılar ya da olaylar eklememize olanak sağlar. Pokemon Go arttırılmış gerçekliğin nostaljik olarak eğlence amaçlı nasıl kullanılabileceğini, her gün yürüdüğümüz yollarda çeşitli pokemonlar avlatarak herkese göstermişti.

Bir programcı olan Abhishek Singh, arttırılmış gerçekliğin yalnızca eğlence değil, korku amaçlı da kullanılabileceğini gösterdi. Halka ya da orijinal ismi ile ‘The Ring’ filminin efsanevi ‘televizyondan çıkan kız’ sahnesini arttırılmış gerçekliğe uyarlayan Singh, geleceğin korku filmlerinin nasıl olabileceğinin ipucunu da vermiş oluyor.

Uygulamada, tıpkı filmde olduğu gibi ‘kötü ruh’ televizyondan çıkarak ev sahibinin üzerine geliyor. Ev sahibi olan Abhishek Singh, ‘korkarak’ oradan kaçmaya çalışıyor ki arttırılmış gerçekliğin mükemmelliği burada ortaya çıkıyor; ‘kötü ruh’ Singh’i evin içinde takip etmeye devam ediyor.

Videonun sonunda Singh, arkasını dönerek yeniden ruha bakıyor. Kaçmak için önüne döndüğünde ise ruhun önünde olduğunu görüyor ve o anda video kesiliyor. Kim bilir, belki de geleceğin korku filmleri arttırılmış gerçeklik teknolojisi ile bambaşka bir seviyeye ulaşabilir.