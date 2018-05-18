Xbox Markasının Gözbebeği Halo: Fireteam Raven Duyuruldu!

Microsoft'un Xbox markasını belki de yıllarca tek başına ayakta tutan Halo serisinin yeni oyunu hiç de beklemediğimiz bir alanda geldi; 4 kişinin birlikte oynadığı bir atari salonu deneyimi.

Microsoft ve 343 Industries işbirliği ile hazırlanan bu arcade oyun, Halo evreninde, 2001 yılında çıkan Halo: Combat Evolved oyununun geçtiği zamanı baz alıyor. 4 arkadaşınızla birlikte silahların başına oturarak oynayacağınız oyun, 90'ların atari salonlarının atmosferini günümüz grafikleri ve teknolojisiyle harmanlamış.

330 ekranlık devasa ekranlarda, gerçeklik hissini sonuna kadar hissettiren silahlarla kapıştığımız oyun, videodan da görebileceğiniz gibi muhteşem duruyor. Maalesef oyuna hayatımızın bir döneminde erişebilir miyiz, bu biraz muamma. Nitekim oyunlar ve cihaz şu an için Amerika ve Kanada'daki belli başlı bazı yerlerde oynanabilir olacak.

Senelerdir yapımı devam eden Halo: Fireteam Raven'ın bu yaz aylarında piyasaya çıkması bekleniyor. Amerika ve Kanada dışındaki lokasyonlar içinse yeni duyurular yakında yapılacak.