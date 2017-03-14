Halo Wars 2'nin 'Oyun Boyutunda' Demosu Yayınlandı!

Xbox One'ın elinde yer alan sağlam oyunlardan Halo Wars 2'nin demosu çıktı. Demonun boyutunun ve içeriğinin bol olması kullanıcıları memnun etmeyi başardı.

PlayStation ile Xbox arasındaki yarış, geçmişten günümüze bütün hızıyla devam ediyor. Firmalar, hem konsol donanımı olarak hem de konsola çıkan özel (exculasive) oyunlar olarak fark yaratmaya çalışıyorlar. Bu pazarda, Xbox One’ın özellikle exculasive oyunlarda geride kaldığını kabul edebiliriz, ancak Xbox da tam anlamıyla boş bir konsol değil. Elinde hala güzel exculasive oyunlar bulunuyor.

21 Şubat 2017’de Xbox One ve PC için çıkan Halo Wars 2 de bu oyunlardan birisi. Microsoft, bu oyunun karşılığını tam olarak alamadığını düşünmüş olacak ki biz kullanıcılar için çok iyi bir yenilik yaptı. Geçmişte neredeyse bütün oyunlarda yer alan ama günümüze geldikçe unutulan oyunun demo versiyonunu çıkardı. Eğer Halo Wars 2’yi almak istiyor ancak tam olarak karar veremiyorsanız, demoyu indirebilir ve oyunu test edebilirsiniz.

Halo Wars 2’nin demo versiyonunda tek kişilik oyunun ilk bölümü, yapay zekalı düşmanlara karşı savaşmak ve araçlarla birlikleri toplayabilmek için kart destelerinin kullanıldığı Blitz modunu içeriyor.

Demonun yaklaşık 17 GB olduğunu belirtmem gerekiyor. Bu boyuttan çok daha küçük normal oyunlar olduğu düşünülürse Microsoft, demoya sağlam içerik doldurmuş.

Son olarak bildiğiniz gibi Microsoft’un Xbox Play Anywhere açılımı ile birçok Xbox oyunu PC’de oynanabilir olmuştu. Bu oyunu da PC’de oynayabileceğinizi hatırlatalım. Halo Wars 2’yi çalıştırmak için sistem gereksinimleri şöyle:

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10 X64

DirectX: DirectX 11 ve üstü

Bellek: 6GB

İşlemci: Intel İ5-2500, AMD FX-4350

Ekran Kartı: nVidia GeForce GTX 650 Ti, AMD Radeon HD 7750, Intel HD 520

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10 X64

DirectX: DirectX 12

Bellek: 8GB

İşlemci: Intel Core i5-4690K, AMD FX-8350

Ekran Kartı: nVidia GTX 1060, AMD RX 480