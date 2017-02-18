Haluk Bilginer’in Oynadığı Bilim Kurgu Filmine Sansür

Haluk Bilginer ve bazı deneyimli oyuncuları kadrosunda bulunduran bilim - kurgu temalı kısa film The Last Schnitzel, sansür talebinden dolayı gösterime girmeyecek.

Ünlü oyuncu Haluk Bilginer’in başrolü üstlendiği ve kadrosunda deneyimli oyuncuların da bulunduğu bilim - kurgu temalı kısa film The Last Schnitzel, !f İstanbul kısa film yarışmasında gösterime girmeyi hedefliyordu.

Bu yarışmaya katılmak için İstanbul Telif ve Sinema Müdürlüğü’ne başvuruda bulunan film yapımcıları, değerlendirmenin ardından kurum tarafından kendilerine bazı sahnelerin çıkarılması yönünde talepte bulunduğunu söyleyerek sahneleri çıkarmayacaklarını ve bu nedenle de filmin gösterilemeyeceğini söyledi.

2467 yılında geçen ve Büyük Türkiye Cumhuriyeti’nin 47. başkanını Haluk Bilginer’in canlandırdığı filmde Birleşmiş Milletler insanların Mars’a taşınması için çağrıda bulunuyor ve Haluk Bilginer’in canlandırdığı başkan karakteri son olarak schnitzel yemek istiyor.

Filmin yapımcıları, filmdeki bazı sahnelerin çıkarılmasının arkasında politik nedenlerin yattığını söylüyor. Tam açıklama ise şu şekilde:

“Uzak gelecekte, hayali bir ülkede geçen The Last Schnitzel – Son Şnitzel isimli kısa filmimizle 16.02.2017 ‬tarihinde, 16. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nde prömiyer yapmaya hazırlanıyorduk. Festivallerde gösterilmenin hukuki koşulu olarak İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğü’nden alınması gereken “Kayıt Tescil Belgesi” için yaptığımız başvuruya; 10.02.2017 tarihli Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulu Raporu’nda verilen cevapta, bazı sahnelerin çıkartılmasının ve düzeltilmiş filmin yeniden değerlendirilmek üzere kurula sunulmasının istendiğini gördük.

İki yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığımız; bütün tecrübemizi, kaynaklarımızı, sinemasal bakış açımızı ortaya koyarak hayata geçirdiğimiz The Last Schnitzel – Son Şnitzel’in “Kayıt Tescil Belgesi” alabilmesi için istenen değişiklikleri yapmama tasarrufunda bulunduk. Dolayısıyla filmimiz, 16. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nde ve ülkemiz sınırları içinde yer alan muhtemel başka film festivallerinde gösterilemeyecektir. Filmin seyirciyle buluşamayacak olmasından dolayı üzgünüz. Herhangi bir siyasi aidiyetimiz olmadığını, sadece özgür düşünceyle hikaye anlatmaya çalışan sinemacılar olduğumuzu buradan bütün açık yürekliliğimizle ifade ediyoruz.

Bundan sonraki dönemde, filmimizin yurt dışındaki çeşitli film festivallerinde ve sinema platformlarında gösterilmesi için çalışacağımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz.”

Ayrıca bu kısa filmin fragmanı: