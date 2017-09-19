Hamburger Pişirme Robotu Gerçek Bir Restoranda Denenecek

Miso Robotics'in bir süredir geliştirmekte olduğu "Flippy" isimli hamburger pişirme robotu, gerçek bir restoranda ilk test sürüşüne çıkacak.

Miso Robotics uzun bir süredir geliştirdiği, hamburger pişirme robotunu sonunda tamamladı. İlk testlere hazır olan robot, ilk olarak projenin de ilk destekçilerinden biri olan "Caliburger" restoranlarında denenecek. Tamamiyle işler bir restorana koyulacak robot, şimdilik burgeri hazırlama işlemini yapmıyor, sadece pişiriyor, ancak ilerleyen zamanlarda robota yeni işlevlerinde getirileceği söyleniyor.

İlk olarak Caliburger'in California Eyaletinin Pasadena şehrindeki şubesinde denenecek olan robottan, Caliburger ilk etapta 50 adet sipariş etmiş. Yakında Amerika başta olmak üzere Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki toplam 50 restorana yayılması planlanan robotun, franchise restoranların işleyişini kökten değiştireceğine inanılıyor. Yine de şimdilik hamburger yapımının tamamlanması için robot şimdilik hazırlama işlevine yardım edecek bir operatöre ihtiyaç duyuyor.

Robotların restoranda yemek servis ettiği bilim-kurgu filmlerine artık bir adım daha yakınız. Ancak yine de lezzetli yemeklerin yapılırken komutlarla çalışan robotlardansa, zeki aşçıların daha gerekli olduğu kanısındayız. Bu yüzden de sadece bu tarz franchise restoranlar için bu fikir uygulanabilir gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bizim ülkemizde de bulunan Burger King ve McDonalds gibi franchise restoranlardan da böyle bir hamle gelir mi?