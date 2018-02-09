Han Solo’s Millennium Falcon'u Halen Google Maps'te

Han Solo'nun Millennium Falcon gemisi, tam adıyla YT-1300F Corellian Freighter'ı Google Haritalar'da görebiliyorsunuz.

Star Wars, uzun zaman önce ve uzak bir galakside geçiyor olabilir ama Reddit'ten bir kullanıcının geçtiğimiz cuma günü bizlere tekrar hatırlattığı üzere, serinin önemli öğelerinden Millenium Falcon'u Google Haritalar'da, İngiltere'nin güneydoğu kesimlerinden bir yerde park etmiş olarak görebiliyoruz.

Yukardaki haberde görebileceğiniz üzere yeni filmi olan Solo: A Star Wars Story'de farklı bir tasarımla karşımıza çıkacak olan Millenium Falcon, İngiltere'nin güneydoğu kesimlerinde, Longcross Studios'da görülebiliyor. Siz de gemiyi görmek isterseniz önce buraya tıklayarak Google Haritalar'a gidip uydu görüntüsünü açmalısınız. Daha sonra da yukardaki görüntüde kırmızı okla gösterilmiş bölgeye gitmeniz gerekiyor.

Longcross Studios'un yakınlarında biraz da gizlenmiş bir şekilde duran Millenium Falcon, büyük bir ihtimalle yine film şirketine ait olan bir arsada öylece duruyor. Bundan uzunca bir süre önce keşfedilen gemi 2018 yılına ait görüntülerde de halen olduğu yerde. Star Wars fanları için oldukça hoş bir enstantene ama söylemeden geçemeyeceğiz: Keşke şu güzelim tasarımı değiştirmeseydiniz ya!