Yaklaşık 3 ay sonra izleyicilerin karşısına çıkacak Solo: “A Star Wars Story” filmi için Super Bowl 2018’de bir fragman yayınlandı.

Dün gece, dünyanın en büyük şovlarından biri olan Super Bowl finali gerçekleşti. Her sene olduğu gibi Amerikalılar başta olmak üzere milyonlarca insanı ekran başına kitleyen Super Bowl finali, birbirinden başarılı reklamlar da yayınladı. Çıkışına yaklaşık 3 ay olan yeni Star Wars filmi de Super Bowl’da gördüğümüz ilgi çekici reklamlar arasında yer alıyordu.

Efsane serinin sevilen karakteri Han Solo’nun hayat hikayesine odaklanacak filme dair ilk fragmanı da görmüş olduk.

Şu anda 1 dakikalık kısa bir trailer halinde paylaşılan video, tüm Star Wars hayranlarını memnun etmiş gibi görünüyor. Yönetmenliğini Ron Howard’ın yaptığı “Solo: A Star Wars Story” filminde Emilia Clarke, Donald Glover, Thandie Newton, Phoebe Waller, Woody Harrelson, Joonas Suatamo ve Paul Bettany gibi isimler yer alıyor. Disney bu kısa trailer’ın dışında, bu günün ilerleyen saatlerinde daha uzun bir fragman paylaşacak.

22 Mayıs 2018’de izleyicilerin karşısına çıkacak yeni Star Wars filmi, klasik serinin en önemli karakterlerinden olan Han Solo ve onun en yakın arkadaşı Chewbacca’nın etrafında şekilleniyor.