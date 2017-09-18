Android Oreo güncellemesi Google markalı cihazlar için yayınlanmış olsa da büyük akıllı telefon şirketlerinin hiçbiri henüz güncellemeyi yayınlamadı. Peki hangi marka ve model ne zaman Android Oreo güncellemesi alacak?

Android 8.0 Oreo, Google’ın kendi cihazları olan Nexus ve Pixel’lere dağıtılmaya başlandı. Fakat Samsung, LG, Sony gibi dev Android markaları, her zaman olduğu gibi kullanıcılarını son Android sürümü için ‘biraz’ bekletecekler. Bekleme süresi markadan markaya değişiklik gösterebiliyor. Bazı cihazlar birkaç ay içinde güncellemeye kavuşacakken bazı markalar belki de Android P çıktığında ancak Oreo güncellemesini verecekler.

Güncelleme tarihleri bölgeye ve modele göre de değişiklik gösterebiliyor. Bu noktada güncellemelerin Türkiye’ye biraz gecikmeli geldiğini söyleyebiliriz. Ayrıca eğer orta seviye bir akıllı telefona sahipseniz Android Oreo güncellemesi beklemeniz biraz hayalcilik olur. Amiral gemileri için ise akıllı telefon üreticilerinin geçtiğimiz yıllardaki güncelleme tarihlerine bakarak bir tahminde bulunabiliriz.

Samsung

Samsung’un akıllı telefon pazarının açık ara lideri olmasına rağmen güncellemeler konusunda ortalamanın altında kaldığını söyleyebiliriz. Güney Koreli şirket, amiral gemilerine piyasaya çıktıktan sonra iki Android güncellemesi daha veriyor. Fakat bu güncellemeler oldukça geç geliyor. Samsung’un Android sürümünün üzerine kendi arayüzünü ve daha pek çok özelliğini eklediğini düşünürsek gecikmeyi normal karşılayabiliriz.

Şirket geçtiğimiz yıl Galaxy S7 ve S7 Edge’ye Android Nougat güncellemesini, Google Android Nougat’ı tanıttıktan 143 gün sonra vermişti. Bazı ülkelerde ise bu süre daha da uzamıştı. Daha önceki yıl ise Galaxy Note 5, 156 gün sonra Android Marshmallow güncellemesi almıştı. Bu tarihlere baktığımızda Galaxy S8 ve S8 Plus’ın Ocak/Şubat 2018’de Android Oreo güncelleme alacağını söyleyebiliriz.

LG

LG, Google ile yaptığı Nexus ortaklığının meyvelerini güncelleme konusunda almıştı. Şirket, Android Nougat tanıtıldıktan 91 gün sonra LG G5’e güncelleme yayınlamıştı. Bir önceki yıl ise G4, iki aydan kısa bir sürede Güney Kore’de güncelleme almış, globalde ise 75 gün sonra Marshmallow güncellemesini yayınlanmıştı.

Tahminler, LG’nin Ağustos ayı sonunda tanıttığı LG V30’un Android Oreo önyüklü bir şekilde kutudan çıkacağını söylüyor. LG G6 ise en iyi ihtimalle Ekim/Kasım 2017’de Android 8.0 güncellemesini alacaktır.

Sony

Sony yaşadığı sorunlardan dolayı Marshmallow güncellemesini cihazlarına 5 aydan uzun bir süre sonra verebilmişti. Fakat geçtiğimiz yıl Google’ın Android Nougat’ı dağıtmaya başlamasından sadece 99 gün sonra Sony modellerine sırasıyla güncelleme göndermeye başlamıştı.

Bu yıl da benzer bir senaryo gerçekleşecektir. Sony’nin yaklaşık 3-3.5 aylık bir çalışmanın ardından akıllı telefonlarına Android Oreo güncellemesi vermesi bekleniyor. Bu da bize Kasım/Aralık 2017 tarihini işaret ediyor.

Motorola

Motorola yaşadığı büyük çöküşün ardından Lenovo ile yeniden ayağa kalkıp eski günlerine dönmek istiyor. Eğer konu güncelleme ise şirketin gayet iyi bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Şirket, iki yıl önce Moto X Pure Edition modeline sadece iki ayda Marshmallow güncellemesini yayınlamıştı. Geçtiğimiz yıl ise Moto Z ve Moto Z Force modeli, Nougat’ın çıkışından 88 gün sonra son Android sürümüne yükselmişti.

Motorola bu yıl da sürpriz yapmayarak kullanıcılara hızlı bir şekilde güncelleme sunacaktır. Tahmini olarak Motorola cihazların Ekim/Kasım 2017’de Android Oreo güncellemesi alacağını söyleyebiliriz.

HTC

HTC geçtiğimiz yıl yaşadığı sorunlar nedeni ile Android Nougat güncellemesini, yayınladıktan bir süre sonra yazılım hataları nedeni ile iptal etmek zorunda kalmış, güncellemeyi son ve kesin olarak Google’ın tanıtımından 138 gün sonra dağıtabilmişti.

Bir önceki yıl ise durum bu kadar vahim değildi ve HTC ilk modeline Aralık ayında Android Marshmallow güncellemesini yayınlamıştı. Bu yıl da bir aksaklık olmadığı takdirde HTC Aralık 2017 ya da Ocak 2018’de Oreo güncellemesini dağıtmaya başlayacaktır.

Huawei

Huawei’nin bu listenin biraz dışında kaldığını söyleyebiliriz. Şirket, amiral gemisi modellerini son Android sürümü ön yüklü olarak piyasaya çıkarıyor. Mate 8, Marshmallow yüklü olarak satışa çıktı, Mate 9 ise Nougat yüklü olarak kutudan çıktı. Bu yılda bu durum değişmeyecek ve Mate 10 Android Oreo yüklü olarak mağazalarda yerini alacaktır.

Fakat şirketin Honor markalı cihazları için durum aynı değil. Şu anda en popüler model olan Honor 9 Android Nougat güncellemesi ile satışa çıktı. Honor 9 muhtemelen Mate 9 ile birlikte Aralık 2017 ya da Ocak 2018’de Android Oreo güncellemesine kavuşacaktır.