En Hızlı Şarj Olan Amiral Gemisi Telefon Hangisi?

iPhone X, 8 ve 8 Plus, Samsung’un ve OnlePlus’ın Android cephesindeki liderlerine karşı şarj konusunda yarıştı. OnePlus 5T ve Galaxy Note 8’in Apple cihazlarına karşı gösterdikleri şarj performansı nasıl ve kazanan kim?

Akıllı telefonlar geliştikçe daha güçlü işlemci kapasiteleri, daha parlak ve büyük ekranlar görüyoruz. Bu donanımları etkili bir şekilde kullanmak ise cihazların batarya performanslarına bağlı. En nihayetinden yüklü paralar ödediğimiz cihazların üstün özelliklerini kullanırken, prize bağlı kalmak istemeyiz. Dolayısı ile son çıkan amiral gemisi cihazlar arasındaki şarj performansı karşılaştırması merak konusu oluyor.

Bu yazıda göreceğiniz testler, cihazların 30 ve 60 dakikalık şarj işlemlerinde elde ettikleri skorlardan oluşuyor. Her bir cihazın, teste başlamadan önce ekranları kapalı durumda ve %0’lık boş bir batarya ile sürece dahil olduklarını belirtelim.

İlk testin sonuçları şu şekilde:

Görüldüğü üzere en hızlı şarj olan telefon, 3300 mAh’lik bataryası ile OnePlus 5T oldu. Cihaz, 30 dakikada %59, 60 dakikada %93’lük orana ulaşmayı başardı. Ayrıca OnePlus 5T listedeki en ucuz akıllı telefon olarak göze çarpıyor.

LG, Google ve Samsung, sunduğu teknik özellikler bakımından Apple’ın son cihazlarından bir adım geride kalsalar da, şarj performansı konusunda üzerlerine çıkmayı başardılar. LG V30, tıpkı 5T’deki batarya gibi 3300 mAh’lik güç kaynağına sahipken, %53 ve %86’lık skorlarla ikinci sıraya yerleşti.

Diğer yandan bu testlerde iPhone’lar için harici olarak piyasaya sürülen -kutu içeriğinden çıkmayan- şarj cihazını kullandılar. Yani bu denli hızlı performanslar elde etmek için 29 Watt’lık güç adaptörüne yaklaşık 68 dolar ücret ödemek gerekiyor.

Sadece iPhone X, 8 ve 8 Plus'ın, kutudan çıkan adaptörle elde ettiği sonuçlar:

Hızlı şarj ekipmanlarıyla kullanılan iPhone’lar, Google’ın yeni gözdesi Pixel 2’yi geride bıraktılar. Ayrıca Samsung Galaxy Note 8, Pixel 2’nin hemen ardından sonuncu sıraya yerleşti.

Apple, hızlı şarj süresi konusunda rakipleriyle başa çıkabiliyor. Ancak bu teknoloji Apple kullanıcılarına özel olarak ek ücretle satılıyor. Listedeki diğer bütün cihazlar, kuru içeriğinde gelen hızlı şarj ekipmanlarına sahipler. Apple’ın özel adaptörünü kullanmayan iPhone X, 30 dakikada %17, 60 dakikada ise %37’ye ulaşabiliyor.

Sonuç olarak Apple’ın özel adaptörünü test dışında bırakırsak, OnePlus 5T’nin hızlı şarj konusunda tüm rakiplerine ders verdiğini görebiliyoruz.