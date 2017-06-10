Hangi Apple Cihazları AR Uygulamalarını Destekleyecek?

iOS 11 ile birlikte Apple'ın atacağı en önemli adımlar arttırılmış gerçeklik alanında olacak. Peki hangi Apple cihazları arttırılmış gerçeklik teknolojisine destek verecek?

Bildiğiniz gibi Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlediği WWDC 2017 etkinliği boyunca iOS 11 işletim sistemi sürümüyle birilkte arttırılmış gerçeklik teknolojisinin önemine değinmiş ve arttırılmış gerçeklik ile ilgili büyük hedefleri olduğunu açıklamıştı. Ayrıca bu etkinlikte Apple'ın geliştiriciler için duyurduğu ARKit isimli arttırılmış gerçeklik kiti de şirketin bu alandaki uygulama zenginliğini arttırmak için harcayacağı çabanın en büyük göstergesi.

Tüm bu durumlar iOS ile çalışan iPhone ve iPad'lerin arttırılmış gerçeklik açısından önemli yazılımlara sahip olacağını gösterirken, özellikle iPhone 8 ile birlikte AR uyumlu kamera sayesinde bu teknolojinin çok daha üstün yeteneklerle kullanılabileceğini biliyoruz. Ancak analistlere göre iPhone 6S'in altındaki iPhone'lar ne yazık ki arttırılmış gerçeklik teknolojisinden faydalanamayacak.

Bu durum hem iOS 11'in güçlü geliştirmeleriyle birlikte eski sistemleri yavaşlatacak olmasından hem de arttırılmış gerçeklik teknolojisinin güçlü teknik özellikler istemesinden kaynaklanıyor. Özellikle Apple'ın teknik özellik anlamında en önemli adımı iPhone 6S ile birlikte attığını düşünürsek iPhone 5S, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus modelleri için ne yazık ki arttırılmış gerçeklik teknolojisinden yararlanmak çok da mümkün olmayacak. iPad tarafında ise iPad Air 2, iPad mini 4, iPad Pro'lar ve iPad (2017) modellerinin bu teknolojiye tam olarak destek vermesi bekleniyor.