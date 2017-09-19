Esrarengiz Fosillerin Gizemi Sonunda Çözüldü!

1947 yılında bundan 550 milyon yıl önce yaşadığı tespit edilen bir organizmaya ait fosiller bulundu. Ancak hayvan mı yoksa bitki mi olduğu anlaşılamıyordu. Ta ki bugüne kadar.

Dickinsonia, günümüzde yaklaşık 550 milyon yıl önceki antik dönemde yaşamış garip bir organizmaydı. Bilim insanları keşfedilen fosillerin ardından büyük bir tartışma içine girdiler. Hayvan, mantar, liken ya da hiç tespit edilememiş bir canlı sınıfı... Bu garip organizma gerçekten neydi?

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırma onlarca yıl süren bu gizemi aydınlatabilir. Canlının bir hayvan olduğunu ileri süren bilim insanları, önemli kanıtlarla tartışmalara son vermek üzereler.

İlk kez 1947 yılında keşfedilmeye başlanan fosiller ilk değerlendirmeler sonucunda bir denizanası olarak nitelendirilmişti, ancak bu tanımlama yetersizdi. Yeni araştırmanın öncü isimlerinden Renee Hoekzema, “Bu organizma, yaklaşık 540 ila 580 milyon yıl önce bütün okyanuslarda yaşayan ve çoğunlukla yumuşak gövdeli birçok canlının bir araya geldiği kümedir. Yaklaşık 200 farklı türü olmasına rağmen bunların hiçbiri soyu tükenmiş ya da hala var olan organizmalara benzemiyor. Dolayısıyla bunların ne olduklarını ve modern organizmalarla olan ilişkileri, büyük bir sır perdesi ile örtülü durumdaydı” açıklamasında bulundu.

Dickinsonia'nın evrimsel yaşam ağacındaki yerini tespit etmeye çalışmak için bilim insanları canlının nasıl geliştiğini incelemeye başladılar. Nihai sonuç, büyüdükçe artan uzunluklara sahip eğrilere işaret etti. Bu aşamadan sonra araştırmacılar, varlığın gelişimi için bir bilgisayar modeli oluşturmayı başardılar ve daha sonra bu modelin nasıl büyüdüğü ve yetişkin şeklinin neye benzediğini ortaya çıkardılar.

Canlının önceki hipotezlere göre, vücudunun bir ucunda -baş olduğuna inanılan- diğer bölgelerine göre daha geniş bölge vardı, ancak yapılan bu araştırmayla bu hipotez çürütülmüş oldu. Canlının her bölgesi eşit oranda gelişiyordu. Bu sonuç, ilkel dönemde gelişen erken hayvan türlerinin bazılarıyla uyuşuyor ve araştırma sonucunda elde edeilen veriler, Dickinsonia’nın bir hayan olduğuna dair kanıtları güçlendiriyor.

Günümüz canlılarına göre çok daha karmaşık olan ilkel canlılar arasında en karmaşıklarından birisi olan Dickinsonia’nın artık bir hayvan olduğu söyleniyor.