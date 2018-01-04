Steam kullanıcılarının en çok kullandığı ekran kartlarının hangileri olduğunu sizler için açıkladık.

PC oyuncuları için olmazsa olmaz platformlardan biri olan Steam, oyuncuların hangi donanımları tercih ettiğini öğrenmek için birebir. Steam’in istatistiklerine baktığımızda, geçtiğimiz senelerde piyasaya çıkan ve çıktığından beri piyasaları adeta absorbe eden GTX 10X serisi gücünü göstermeye devam ediyor. 10X serisinin ortaya çıkmasından iki sene sonra nihayet Steam’in lideri GTX 1060 oldu. Steam’de en büyük rakibi AMD’ye karşı ağır bir üstünlük kurmayı başaran Nvidia, amiral gemisi sınıfındaki ekran kartlarından ziyade üst-orta sınıf kartlarıyla beğeni kazanmış gibi duruyor.

Steam kullanıcıları tarafından en çok kullanılan 5 ekran kartı;

Nvidia GeForce GTX 1060: %12.56 (Kasım ayına göre %0.85 düşüş)

Nvidia GeForce GTX 960: %10.54 (Kasım ayına göre %3.52 düşüş)

Nvidia GeForce GTX 750 Ti: %10.48 (Kasım ayına göre %4.13 düşüş)

Nvidia GeForce GTX 1050 Ti: %8.71 (Kasım ayına göre %1.19 düşüş)

Nvidia GeForce GTX 950: %4.33 (Kasım ayına göre %1.7 düşüş)

Nvidia kartları düşüşe geçmiş gibi gözükse de, Nvidia’nın GTX 1070, 1080, 1080 Ti ve 970 gibi kartlarının da sağlam bir yüzdesi bulunuyor.

Ekran kartı piyasasının lideri Nvidia olmasına rağmen, son dönemde kripto para kazanmak için AMD’nin ekran kartlarına yönelme oldu. En çok kazanan şirketin hangisi olduğunu bilmiyorum, ancak Steam’in en çok kullanılan ekran kartı markasının büyük bir üstünlükle Nvidia olduğunu söyleyebiliriz.

Steam’in yüzdesine baktığımızda, platform üzerinden oyun oynayan her 12 kişiden birinin GTX 1060 kullandığını görüyoruz. Ülkemizde de fiyatları çok yükselen GTX 1070 ve üstü ekran kartları yerine GTX 1060 tercih ediliyor. Kasım ayından sonra GTX 960, 750 Ti gibi eski kart kullanıcılarında bir düşüş yaşandığını görüyoruz. Bu kullanıcılar GTX 1070, 1080 gibi kartlar tercih etmişler gibi duruyor.

Peki, sizler hangi ekran kartını kullanıyorsunuz? Ekran kartında Nvidia’yı mı, yoksa AMD’yi mi tercih ediyorsunuz? Anketimize katılarak ülkemizde hangi marka kartın daha çok kullanıldığını belirleyebilirsiniz. Ayrıca kullandığınız ekran kartını ve artı-eksi yönlerini yorumlarla bizlere iletebilirsiniz.