Hangi Hayvan Nasıl Bir Ergenlik Yaşar?

İnsanoğlu ergenlikte atarlı giderli olmak konusuyla diğer hayvanlardan ayrılıyor. Ancak diğer birkaç hayvan da onlardan geri kalmıyor.

Hayvanlar, nasıl yetişkinliğe geçiş yapar hiç düşündünüz mü? İnsanların nasıl ergenlik geçirdiğini biliyoruz; kimileri olabildiğince içine kapanık olurken, bazı gençler de 'alayına isyan' kafasına girmiş vaziyette oluyor. Peki hayvanlar bu ergenliği nasıl atlatır?

Afrika Filleri

Filler ortamala 70 yıl yaşar.

Bu güzel hayvanlar, insanların isyankar ergenlerine çok benziyorlar. Afrika fili yavruları, anneleriyle kadın egemen gruplarda 10 yıl boyunca yaşar. Dişi fillerle yaşayan bu sevimli yaratıklar, ergenliğe girdiklerinden - yani 20'li yaşlarında - gruptan atılır.

Orangutanlar

Orangutanlar, ortalama 50 yıl yaşar.

Yavaş metobalizmaya sahip orangutanlar, özellikle hava koşullarından dolayı yiyecek kıtlığı olduğu zamanlarda yemek bulma sıkıntısı çekmez. Ancak yavaş metabolizmaları onlarda bazı olumsuzluklara da sebep oluyor. Primatlardan gelen orangutanlar, memeli olduklarından dolayı diğer vahşi yaratıklara nazaran çok daha çabuk olgunlaşır.

Katil Balinalar

Katil balinalar, ortalama 75 yıl yaşar.

Katil balinalar, yaşamlarını annelerinin ve ailelerinin yanında sürdürür. Bu sonsuz bağ, onların yaşama şansını daha da arttırır. Eğer anne ölürse, genç bir balinanın (30'lu yaşlarında) ölme ihtimali 3 kat daha fazla artar. Çocuklar yaşlandıkçaysa annelerin ölüm riski artar. Yani katil balinalar, aslında tam bir ana kuzusu.

İnsanlar

İnsanlar, ortalama 71 yıl yaşar.

Olgunlaşmamız neden bu kadar uzun sürüyor? İnsan beyninin olgunlaşması ortalama 25 yıla ihtiyaç duyar. Kısacası ergenlikten tamamen çıkmamız ve olgunlaşmamız 25 yaşımızda oluyor. Gençler ve genç yetişkinlerin üzerinde yapılan araştırmalar, onların topluluk aktivitelerinde yetişkinlere göre geri kaldıklarını gösteriyordu.

Grönland Foku

Foklar, ortalama 25 yıl yaşar.

Grönland foklarının çocukluğu yalnızca 12 gün sürer. Bir yavru kısa bir süre içinde kendi başına yaşamaya başlar ve tüm işleri kendileri görür. Doğdukları andan itibaren 11 ila 36 kiloya çıkarlar. Buzlardan kayarak denize giren bu sevimli hayvanların zenginlerin kürk ve deri giymek istediği için öldürüldüğünü de eklemeliyiz.

Kurt Örümcekleri

Kurt örümceği, ortalama 1 yıl yaşar.

Her anne baba da bilir ki çocukların en sevdiği şeylerden birisi de onların sırtına çıkmaktır. Kurt örümceği, yavruları yürüme becerisine erişene değin - ortalama 40 ya da 50 gün boyunca - onları sırtında taşır. Ancak sonrasında bu korkutucu ama bir o kadar da minnoş örümcek yetilerini kazanır ve annesinin sırtından iner.