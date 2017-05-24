7 Yaşındaki Çocuğa Sorulan Kazık Ötesi Matematik Sorusu

Şu sıralar internette bir soru dolanıyor ve bu sorunun 7 yaşındaki (en fazla 2. sınıfa gitsin) öğrenciler için hazırlandığı söyleniyor. Aranızda matematikçi varsa buyursun gelsin.

Herkes matematiği sevmek zorunda değil, bu aynı zamanda biraz heves işidir. Fakat 7 yaşındaki bir çocuktan şu sorudan sonra matematiği sevmesini beklemek, en yumuşak tabirle ‘kazmalık’ olur.

Her neyse, hemen sorumuza bir geçelim.

Soru aynen bu şekilde. Sizden istenen ise, dairenin uçlarına konulan ufak daireler içine gelmesi gereken rakamları bulmak. Ne kadar kolaymış değil mi?

Biraz çözmeye çalışın diyeceğim fakat zaten yaz aylarına girmişiz, çoğumuzun dersle bir alakası kalmamış, şunu çözmeye çalışacağınızı pek sanmıyorum. Yine de cevabı merak edenleriniz varsa hemen şuradaki bağlantıya tıklayabilirler.

Güncelleme: Bu arada ilk başta sorunun Singapur’da 7 yaşındaki öğrencilere sorulduğu söylenmişti, fakat yapılan açıklamaya göre soru orta öğrenim alan öğrenciler içinmiş. Hoş onlar için de haddinden fazla zor bir soru ya neyse.