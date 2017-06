Hangi Kafayla Türkçeye Çevrildiği Bilinmeyen Film İsimleri

Küçüklüğümüzden beri bazı yabancı filmler, muhtemelen isimleri aklımızda yer etsin diye uzaktan yakından alakası olmayan anlamlarda Türkçeye çevrildiler. Bu filmlerden bazılarını sıraladık.

Küçükken okulda öğrendiğimiz birkaç İngilizce kelime yüzünden yabancı filmlerin Türkçeye çevrilen isimlerinin gerçek anlamlarıyla mı çevrilip çevrilmediğini bilemiyorduk. Şimdi çat pat da olsa bir şeyler öğrendik ve gördüğümüzde ‘bu ne şimdi yahu?’ diyebiliyoruz.

Fakat şöyle bir gerçek de var ki o anlamı dışında Türkçeye çevrilen isimler, hala mıh gibi aklımıza kazınmış durumdalar. Muhtemelen bu şekilde çevrilmelerinin altında bu sebep vardı.

Her neyse, bu isimlerden bazı ‘fantastik’ olanları tekrar bir hatırlayalım -ve de hatırlatalım- istedik:

There's Something About Mary - Ah Mary Vah Mary

Christmas in Wonderland - Belalı Çanta

Snakes on a Plane - Ölümcül Kargo

My Little Eye - Ölüm Bizi Gözetliyor

Eternal Sunshine of the Spotless Mind - Sil Baştan

The Accidental Spy - Altın Yumruk İstanbul’da (en favorim)

Dude: Where’s My Car - Çılgınlar ve Sevgililer

Sleepers - Kardeş Gibiydiler

American History X - Geçmişin Gölgesinde

Dirty Dancing - İlk Aşk, İlk Dans

Smart People - Aşkın Yaşı Yok (bu da efsaneymiş)