Hangi Kafayla Türkçeye Çevrildiği Bilinmeyen Film İsimleri

Küçükken okulda öğrendiğimiz birkaç İngilizce kelime yüzünden yabancı filmlerin Türkçeye çevrilen isimlerinin gerçek anlamlarıyla mı çevrilip çevrilmediğini bilemiyorduk. Şimdi çat pat da olsa bir şeyler öğrendik ve gördüğümüzde ‘bu ne şimdi yahu?’ diyebiliyoruz.
Fakat şöyle bir gerçek de var ki o anlamı dışında Türkçeye çevrilen isimler, hala mıh gibi aklımıza kazınmış durumdalar. Muhtemelen bu şekilde çevrilmelerinin altında bu sebep vardı.
Dizi ve Filmler Yüzünden Yanlış Bildiğimiz 12 Durum!
Her neyse, bu isimlerden bazı ‘fantastik’ olanları tekrar bir hatırlayalım -ve de hatırlatalım- istedik:
There's Something About Mary - Ah Mary Vah Mary
Christmas in Wonderland - Belalı Çanta
Snakes on a Plane - Ölümcül Kargo
My Little Eye - Ölüm Bizi Gözetliyor
Eternal Sunshine of the Spotless Mind - Sil Baştan
The Accidental Spy - Altın Yumruk İstanbul’da (en favorim)
Dude: Where’s My Car - Çılgınlar ve Sevgililer
Sleepers - Kardeş Gibiydiler
American History X - Geçmişin Gölgesinde
Dirty Dancing - İlk Aşk, İlk Dans
Smart People - Aşkın Yaşı Yok (bu da efsaneymiş)