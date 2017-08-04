Bir Japon web sitesi, son Android sürümünü alacak Sony cihazların listesini paylaştı.

Çoğu akıllı telefon üreticisinde olduğu gibi Sony de yalnızca 2016 ve 2017 yılında satışa sunduğu cihazlara yeni Android sürümünü gönderecek.

Paylaşılan listeye göre Sony Xperia X Performance, Xperia XZ, Xperia XZs, Xperia XZ Premium, Xperia X, Xperia X Compact, Xperia XA1 ve Xperia XA1 Ultra Android 8.0 güncellemesini alacak.

Android 8.0 güncellemesi Sony cihazlara çeşitli yeni özellikler getirecek. Bunlardan ilki bildirim kanalları olacak. Bildirim kanalları sayesinde tek bir uygulamadan gelen birden fazla bildirim için ayrı ayrı ayarlar yapabileceksiniz.

İkinci olarak PiP(Picture in Picture) modu ile ekranı bölmeden ikinci uygulamayı açabileceksiniz, örneğin Chrome'da dolaşırken ekranın bir kısmında video açmak gibi. Elbette PiP modu yalnızca özelliği destekleyen uygulamalarda çalışacak. Ayrıca Google, Android 8.0 ile hayata geçecek Project Treble sayesinde tüm cihazları destekleyecek tek bir güncelleme ile daha hızlı güncelleme desteği sunmayı hedefliyor.

Sony, Android 8.0 güncellemesi alacak cihazların listesini belirlemiş olsa da kullanıcıların yeni Android sürümünü almak için aylarca beklemeleri gerekecek gibi duruyor. Android 8.0 yayınlanmasından sonra cihazlar için güvenlik açıklarını kapama, kendi arayüzünü ekleme ve yazılımı Sony'e özgü yapma işlemleri uzun süren bir süreç. Güncellemelerin ne zaman geleceğine dair bir bilgi henüz bulunmuyor.