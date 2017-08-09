Hangi Ülkede, Kaç Tane Nükleer Silah Olduğunu Gösteren Tablo

İki ülkenin diğer ülkelerden ayrılarak ayrı bir yarışa girdiği nükleer silah teknolojisinde, hangi ülkede kaç tane nükleer silah olduğunu gözler önüne serdik.

Dünyayı daha kötü bir yer haline getiren ve toplu katliamlar oluşmasını sağlayan nükleer silahların hepsinin aynı anda patlaması, bizleri nasıl da korkunç bir konuma sokardı... Yapılan araştırmalara göre dünya üzerinde 14.995 nükleer silah bulunuyor. Her ülkenin elinde bulunmayan bu nükleer silahlar, bulundukları ülkelerin rakiplerine çok ciddi korku salabiliyorlar.

Şu anda elindeki nükleer silahlar az olmasına rağmen en tehlikeli ülke olarak gösterilen Kuzey Kore’nin elinde kaç tane nükleer silah olduğunu biliyor musunuz? Kısa süre önce Amerika’nın yaptığı araştırmaya göre Kuzey Kore’nin elinde 60 adet nükleer silah bulunduğu açıklanmıştı.

Kuzey Kore’yi bir kenara bırakırsak dünya üzerinde bulunan 14.995 nükleer silahın 13.900’ünün bizzat Rusya ve Amerika’nın elinde olduğunu görüyoruz. Geriye kalan 1095 nükleer silah Fransa, Çin, İngiltere gibi ülkelerde bulunuyor. Ülkemizde bilinen kayıtlara göre herhangi bir nükleer silah söz konusu değilken, en yakında zamanda kendimizi koruyacak kadar silahın bulunmasını gerekiyor. Çünkü tüm dünya savunma sistemini güçlendirirken en önemli savunmanın rakiplere korku salmak olduğu gerçeği değişmeyecek. Sonuçta ne Rusya’da ne de Amerika’da bu kadar bomba ihtiyacı yok. Nükleer bombalar her zaman gelişigüzel sıkabileceğiniz silahlar değiller. Buradaki hedef rakibe karşı korku salmak üzerine geçiyor.

Gelin elinde bulundurduğu nükleer silahlarla rakip ülkelere korku salan ülkelere göz atalım.