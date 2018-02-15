Hangi Ünlüler Hangi Oyunların Meraklısı?

Hiç ünlülerin de oyun meraklısı olabileceğini düşündünüz mü? Hiç beklemediğiniz ünlüler, hiç beklemediğiniz oyunların meraklısı. Biz de sizin için bir liste yapalım dedik.

Oyun meraklısı olmanın yaşı, mesleği ve memleketi yoktur. Bu anlamda ünlüler de birer insan ve aynı bizim gibi bazıları stresli bir günün sonunu oyun oynayarak bitirerek stres atmaya çalışıyorlar. Ancak bazı ünlüler var ki tam bir oyun meraklısı. Hem de öyle böyle değil.

Bu anlamda da ünlülerin etrafa verdikleri röportajlardan ve açıklamalardan yola çıkarak Habertürk gazetesi, oyun meraklısı ünlülerin bir listesini yapmış. Özellikle listededeki yabancı ünlülerin oyun meraklısı olduğu bilinse de, ülkemizin ünlüleri arasında öyle oyunlara merakı olanlar varmış ki, biz bile şaşırdık. Gelin sizi de çok bekletmeden, listemize geçelim.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz

Listemizin ilk sırasında, özellikle de futbola meraklı olanların epeyce tanıdığı bir isim var. Görünüşe göre Mustafa Cengiz World of Warcraft ve Elder Scrolls Online meraklısı. Özellikle de MMORPG türünün en iyi iki örneğini oynamayı seven başkanın, bu konudaki zevkini ayakta alkışlamak istedik.

Mila Kunis

Güzeller güzeli oyuncu tam bir World Of Warcraft bağımlısı.

Beşiktaş SK futbolcusu Anderson Talisca

Başarılı futbolcu, meraklısı olduğu oyun konusunda bizi pek de şaşırtmıyor. Kendisi FIFA serisinin tam bir hayranı.

Megan Fox

Megan Fox'unda tam bir World Of Warcraft delisi olduğu biliniyor. Ancak bu listede bol bol göreceğiniz MMORPG klasiği dışında kendisi tam bir "Halo Reach" delisi.

Sunucu Murat Kosova

Murat Kosova'nın tam bir League Of Legends delisi olduğunu, zaten Türkiye sunucusu açıldığında öğrenmiştik. Kendisi oyunu 1. sezondan beri oynaması dışında, zaten oyunun Türkçe versiyonunda, maçlar sırasında kendi sesini sürekli olarak duyuyoruz. Ancak ünlü sunucu aynı zamanda Football Manager serisinin de iddialı oyuncularından.

Vin Diesel

Vin Diesel, GTA serisinin bir severi olması dışında genel anlamda RPG türü oyunlarında büyük bir kısmını oynamış aktörlerden biri. Ayrıca yine gedikli bir World Of Warcraft oyuncusu olduğunu da önceki röportajlarında belirtmişti.

Olivia Munn

Uzun bir süre sunuculuk yaptıktan sonra, uzun bir süredir de oyuncu olarak gördüğümüz Olivia Munn, Call Of Duty: Modern Warfare 3'ü şu aralar oynasa da, kendisi genel itibariyle CoD serisinin bir çok oyununu oynamış bir ünlü. Ayrıca arkadaşlarıyla beraber Guitar Hero oynamayı çok sevdiği de biliniyor. Tabii Vin Diesel'in aksine Munn, genelde yorucu günlerin sonunda eve gelip rahatlayabileceği oyunları tercih ediyor.

Henry Cavill

Son Justice League filminde garip dudaklı Superman olarak gördüğümüz (koskoca stüdyonun CGI ile bıyık silememesinden), Henry Cavill, bu listedeki bir çok ünlü gibi World Of Warcraft severlerden. Ancak kendisi The Elder Scrolls V: Skyrim'i de epeyce seviyor.

Rosario Dawson

Son dönemlerde Marvel-Netflix dizilerinin (Punisher dışında) neredeyse hepsinde gördüğümüz güzel oyuncu, yukarıdakilerin aksine tam bir Nintendo oyunları hayranı. Kendisi Legend Of Zelda serisini ve Super Mario Bros. serisinin gedikli oyuncularından.

Samuel L. Jackson

Samuel L. Jackson'ın kim olduğunu söylememize gerek yok sanırım. Ünlü oyuncu GTA ve Call Of Duty gibi aksiyon dolu oyunları sevenlerden. Ancak Fallout gibi kaliteli RPG serilerini de severek oynadığı biliniyor.

Kobe Bryant

Los Angeles Lakers'ın yakın dönem efsanelerinden, şimdilerde ise emekliliğin keyfini süren ünlü basketbolcu, tam bir Call Of Duty delisi.

Erbatur Ergenekon

TRT ve NTV Spor gibi büyük kuruluşlarda çalışmış ünlü gazeteci ve spor muhabiri Erbatur Ergenekon, FIFA ve Football Manager serisinin sıkı takipçilerinden.

Futbol yorumcusu Ali Ece

Futbol severlerin severek takip ettiği ünlü futbol yorumcusu, tahmin edebileceğiniz gibi tam bir Football Manager delisi.

Michelle Rodriguez

Fast And Furios filmlerinin sevilen oyuncularından ve aksiyon filmlerinde son dönemlerde yeniden yükselen ünlü ve yetenekli oyuncu, aynı zamanda Call Of Duty ve Doom serilerini de severek oynuyor.