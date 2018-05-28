Artık hepimiz teknoloji çağında yaşıyoruz ve teknolojinin beraberinde getirdiği en büyük nimetler arasında cep telefonları ve bilgisayarlar ilk sıra için yarışıyor diyebiliriz. Peki hangisi insanların vazgeçilmezi olmuş durumda?

Aslında cevap her ikisi de diyebiliriz. Çünkü ikisinin de hayatımızın olmazsa olmazı haline gelmiş özellikleri var ve bir tercih yapıp 'ben bunu seçerdim' demek oldukça zor. Peki tüm detayları değerlendirip olayı 'bağımlı olma' durumunun dışında değerlendirseydik nasıl bir sonuç alırdık? Bu iki teknoloji arasından birinin diğerinden öncelikli olma ihtimali var mı?

Cevap aramaya cep telefonlarını değerlendirerek başlayalım..

İstisnasız herkesin artık bir akıllı telefonu var. Bu akıllı telefonlar ile iletişim kurabiliyor, video izleyebiliyor, oyun oynayabiliyor, müzik dinleyebiliyor, şahane fotoğraflar çekebiliyor ve büyük ölçüde 'iş' yapabiliyoruz. Ancak bunun bir sınırı olduğunu söylemek mümkün. Örneğin, bir klibi cep telefonunuzdan izlemekte bir sakınca görmezsiniz fakat söz konusu 2 saatlik bir film olduğunda, ilk tercihiniz telefon olmayacaktır. Tüm bunların yanında 'cebimize sığacak boyutta' olması, cep telefonunu en öne taşıyan özellik diyebiliriz.

Peki bilgisayarlar?

Tekrara düşmemek adına tekrar sıralamamayı tercih etsek de cep telefonunda yapılan her şeyin bilgisayarlarda da yapılabildiğini söylemek mümkün. Belki mobil hattımız ile arama yapamayabiliriz ancak arama yapmak için en sık tercih edilen yol bu olsa da, bilgisayarlar da sayısız arama seçeneği barındırıyor diyebiliriz. Tüm bunların yanında büyük bir ekranda birşeyler izlemenin ya da oyun oynamanın verdiği keyifi cep telefonundan alamıyor olmamız sanırım kimsenin inkar edemeyeceği bir durumdur. Üstelik eğer bir dizüstü bilgisayarınız varsa -ki sanırım artık en çok tercih edilenler onlar-, cebinize sığmasa da yanınızda taşımanız mümkün.

Sonuç olarak bu yarışın bir kazananı olduğunu söylemek sanırım çok da doğru değil çünkü bu aslında oldukça bireysel bir tercih. Ancak teknolojinin şu an durduğu sınırı düşünürsek, ben tercihimi bilgisayardan yana kullananlardan olabilirim. Eğer tercihiniz farklı ise siz de tercih ettiğiniz teknolojiyi ve sebebini bizimle paylaşabilirsiniz.