RAM satın almadan önce nelere dikkat etmelisiniz? RAM satın almadan önce ürünün hangi özelliklerine dikkat etmeniz gerektiğini açıkladık.

Bilgisayarlarımızın en önemli bileşenlerinden olan RAM satın alırken, hangi kriterlere dikkat etmelisiniz? Sizce bir 8 GB 1600MHz RAM mi daha hızlıdır, yoksa 12 GB 1333 MHz’lik RAM mi? Bu noktada en önemli faktör, sizin bilgisayarı nasıl kullandığınızla alakalı. 1600 MHz’lik bir hıza sahip 8GB RAM, kapasitesi yettiği sürece 12 GB’lık RAM’den daha hızlı çalışır. Çünkü veri yollarından anlık olarak daha çok veri girip çıkabilir. 8 GB’lık RAM bu noktada hızlı olsa da, kapasitesi dolduğu an çok ciddi bir performans kaybı yaşamaya başlar. Örneğin Google Chrome’da çok fazla sekmeyle çalışıyorsanız, 8 GB RAM bir süre sonra sizi yarı yolda bırakacaktır. 12 GB RAM ise daha yavaş çalışacak, ancak daha uzun süreler boyunca aynı hızda çalışmaya devam edecektir.

İhtiyaca Göre Hız

Bu noktada devreye ihtiyaç giriyor. Bilgisayarı kullandığınızda fuzuli işlerden uzaklaşıp temiz bir şekilde çalışmaya özen gösteriyor ve arka planda çok fazla uygulama bırakmıyorsanız, kesinlikle 1600 MHz’lik 8 GB RAM işinizi görecektir. Ama düzenli çalışmaktan çok uzak biriyseniz, bir tarayıcıda onlarca sekme açıp arka planda uygulamaları bırakıyorsanız, 8 GB’lık RAM’iniz kısa sürede dolar ve sistemde sıkışmalara yol açar. Bunun önüne geçmek için hızı daha düşük olsa da daha fazla veriyi içine alabilen 1333 MHz’li 12 GB RAM’e yönelmelisiniz. Burada önemli bir dipnot var; RAM almadan önce anakartınızın kaç MHz’e kadar RAM hızlarını desteklediğine bakmayı unutmayın. 1333 MHz’e kadar destek veren bir anakartınız varsa, 1600 ve üzeri MHz’e sahip RAM’ler, 1333 MHz’de çalışacaklardır.

RAM Satın Alırken Neye Dikkat Etmeliyim?

Bilgisayarınız için yeni bir RAM satın alırken ne kadar çok kapasitesi olduğuna, ne kadar hızlı olduğuna (MHz) ve tek veya çift olmasına dikkat etmelisiniz. Anakartlar üzerinde genel olarak 4 RAM slotu bulunur. Bunlar iki-iki olacak şekilde bağlantılı olurlar. Daha sonra RAM’inizi yükseltmek gibi bir planınız yoksa, RAM alırken 16 GB tek bir RAM almak yerine 8 GB iki RAM almaya özen göstermelisiniz. Bu sayede RAM’leriniz daha işlevsel çalışabilir. Bu arada hatırlatalım; çift RAM satın alırken, kapasiteleri aynı olmasa da hızlarının aynı olduğuna dikkat etmelisiniz.