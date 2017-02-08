Hangisi Daha İyi Olacak: LG G6 mı, Samsung Galaxy S8 mi?

Bu ay sonunda tanıtılacak LG G6 ile Mart ayında tanıtılması beklenen Galaxy S8’den hangisi daha iyi olacağına dair ilk karşılaştırmamızı yapıyoruz.

2017 ile beraber yeni nesil üst seviye telefonlar yolda. İlk olarak HTC tarafından U Ultra’yı görmemize rağmen bu yıl içerisinde gelecek Samsung Galaxy S8, LG G6, HTC 11, Sony Xperia XZ ve Moto Z’nin yeni modellerinin yanı sıra Apple iPhone 8 de merakla bekleniyor. Peki, bu telefonlardan en yakın sürede göreceğimiz LG G6 ve Samsung Galaxy S8’den hangisi daha iyi olacak? Gelin hep beraber bakalım;

Samsung Galaxy S8 Özellikleri ve Fiyatı

Samsung’un malum 2016’daki Note 7 sorunlarından sonra güven tazelemesi için oldukça önemli bir role sahip olacak olan Galaxy S8, Samsung’un her seneki MWC 2017 öncesi tanıtımı yerine bir ay ertelendi. Daha iyi çalışma sonucunda harika bir tasarım ile geleceği ortaya çıkan Samsung Galaxy S8’in en dikkat çekici yeniliklerinden biri de Bixby olacak. Apple’ın Siri asistanına rakip olarak karşımıza çıkacak Bixby, Samsung Galaxy S8 deneyimini katlaması beklenirken tasarımsal olarak parmak izi okuyucusunu arka tarafa alıp kapasitif tuşlardan vazgeçmiş olmasıyla farklı bir adım atıyor.

5.5 inç ve 5.7/6.2 inç büyüklüğünde 2K Super AMOLED ekran

%80’i aşan ekran/boyut oranı

Corning Gorilla Glass 5 ile hem ekran hem de arka kapak koruma

Qualcomm Snapdragon 835 / Samsung Exynos 9 Octa çipseti

4GB/6GB RAM seçenekleri

64GB/128GB depolama seçenekleri

MicroSD kart desteği

Samsung Bixby yapay zekaya sahip sanal asistan

Basınca duyarlı ekran (3D touch)

Samsung DeX ile PC olarak kullanılabilme (Microsoft Continuum)

Arkaya konumlandırılan parmak izi okuyucusu

IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık

12MP f/1.7 Dual Pixel teknolojili arka kamera

8MP f/1.7 ön kamera

Iris tarayıcı özelliği

Galaxy Note 7’de görülen geliştirilmiş TouchWiz arayüzü

Yukarıda saydığımız özellikle yazılımsal yenilikler ile beraber oldukça gelişmiş ve tasarımsal olarak değiştirilmiş bir biçimde gelecek olan Galaxy S8, fiyat olarak ise şu anda tahminlerimize göre minimum 4.000TL bandında olacak, diğer büyük ekran modeli olan Plus ise 4.500TL dolaylarına çıkabilir.

LG G6 Özellikleri ve Fiyatı

LG’nin geçtiğimiz sene G5 ile denediği modüler yapı tutmayınca tekrar yekpare bir tasarıma dönecek olan LG, verdiği bilgiler ile yeni telefonuna oldukça güveniyor. Pixel telefonlardan sonra Google’ın yeni nesil asistanını destekleyecek ilk telefon olacak olan LG G6, ekran boyut oranında da ciddi bir artış sergileyecek. En büyük dezavantajının ise görünüşe göre Samsung & Qualcomm işbirliği sebebiyle büyük ihtimalle Snapdragon 821 ile gelecek olması diyebiliriz.

5.7 inç 2K çözünürlüğünde IPS ekran (18:9)

%90’a varan ekran/boyut oranı

Gorilla Glass 5 ve metal kaplama

Qualcomm Snapdragon 821 ya da Snapdragon 835 çipseti

6GB RAM kapasitesi

64GB/128GB depolama seçenekleri

IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık

Google Asistan ile sanal asistan desteği

2x 16MP f/1.8 arka kamera

12MP ön kamera

Parmak izi okuyucusu

G5’e göre önemli geliştirmeler ve direkt Google destekli asistan kozuna sahip olacak olan LG, tasarımsal olarak bir önceki nesiline sadık kalacak olsa da değiştirilebilir bataryadan da yeni tasarımı için vazgeçecek. Fiyat olarak ise tıpkı Galaxy S8 gibi 4.000TL bandında olması beklenen G6, düşük bir ihtimal de olsa 3.700TL civarında da bir fiyatla gelebilir.

Sonuç olarak yılın ilk iki babayiğidine dair şu anda beklenen ve ortaya çıkan yenilikleri sıraladık. Seçimi ise bu sefer biz değil, size bırakıyoruz. Aşağıdaki anketimizden ve yorum bölümünden LG G6 ya da Samsung Galaxy S8 arasındaki seçiminizi yapabilirsiniz.