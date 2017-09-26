Pes 2018 ve FIFA 18'in Futbolcu Yüzleri Karşılaştırıldı

Futbol severlerin en çok beklediği aylardan birisini geride bırakmak üzereyiz. Futbol sezonun başladığı ve tabii ki oyunların yayınlandığı ay olarak bilinen Eylül’de yine iki ezeli rakip oyunlarını karşı karşıya getirdi. Eski günlerine geri dönmek isteyen PES 2018 ile en başarılı yıllarını geçiren FIFA 18’in karşı karşıya olduğu bu günlerde futbolcu yüzleri karşılaştırıldı.
12 Eylül’de çıkan PES 2018 ile 29 Eylül’de çıkacak FIFA 18’in oyuncu yüzlerinin karşılaştırması;
Di Maria - PSG
Kompany - Manchester City FC
Marcelo - Real Madrid
Aguero - Manchester City
Messi - Barcelona
C. Ronaldo - Real Madrid
Varene - Real Madrid
De Gea - Manchester United
De Bruyne - Manchester City
Griezmann - Atletico Madrid
Pogba - Manchester United
Gerath Bale - Real Madrid
Modric - Real Madrid
David Luiz - Chelsea
Dani Alves - PSG
Courtois - Chelsea
Bana kalırsa özellikle bazı oyuncularda PES 2018’in karaktere daha çok önem verdiği söylenebilir, yalnız buna rağmen FIFA 18’in lisans gücünün burada ön plana çıktığını net bir biçimde görebiliriz.