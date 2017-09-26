Pes 2018 ve FIFA 18'in Futbolcu Yüzleri Karşılaştırıldı

FIFA ve PES fanı olabilirsiniz, hiç önemli değil. Sizce bu görsellere göre oyuncuların yüz ifadelerini en iyi şekilde oyuna aktaran firma hangisi?

Futbol severlerin en çok beklediği aylardan birisini geride bırakmak üzereyiz. Futbol sezonun başladığı ve tabii ki oyunların yayınlandığı ay olarak bilinen Eylül’de yine iki ezeli rakip oyunlarını karşı karşıya getirdi. Eski günlerine geri dönmek isteyen PES 2018 ile en başarılı yıllarını geçiren FIFA 18’in karşı karşıya olduğu bu günlerde futbolcu yüzleri karşılaştırıldı.

12 Eylül’de çıkan PES 2018 ile 29 Eylül’de çıkacak FIFA 18’in oyuncu yüzlerinin karşılaştırması;

Di Maria - PSG

Kompany - Manchester City FC

Marcelo - Real Madrid

Aguero - Manchester City

Messi - Barcelona

C. Ronaldo - Real Madrid

Varene - Real Madrid

De Gea - Manchester United

De Bruyne - Manchester City

Griezmann - Atletico Madrid

Pogba - Manchester United

Gerath Bale - Real Madrid

Modric - Real Madrid

David Luiz - Chelsea

Dani Alves - PSG

Courtois - Chelsea

Bana kalırsa özellikle bazı oyuncularda PES 2018’in karaktere daha çok önem verdiği söylenebilir, yalnız buna rağmen FIFA 18’in lisans gücünün burada ön plana çıktığını net bir biçimde görebiliriz.