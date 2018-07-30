Hangisi Daha Kullanışlı: Apple News vs Google News

Google ve Apple'ın haber uygulamaları temelde benzer olsa da aslında hem arayüzleri hem de haber çeşitliliği anlamında pek çok farklılıkları var.

Güncel haberleri takip etmek için interneti kullanmak artık en mantıklı yol ancak Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarda dolaşmak yerine telefondan tek hareketle pek çok habere ulaşabileceğimiz uygulamalar var ve pek çok kullanıcı da bu uygulamalardan faydalanıyor. Apple ve Google'ın da benzer uygulamaları var ve her ikisi de temelde kullanışlı. Fakat tabii ki uygulamalar arasında bazı farklar mevcut ve bu da birini 'daha iyi' yapıyor.

Uygulamalara ilk bakış

Uygulamaların her ikisinin de widgeti ilk bakışta oldukça benzer görünüyor fakat Apple News'de haberler kategorilere ayrılmış durumdayken Google News'da böyle bir özellik yok. Söz konusu widget üzerinden uygulamaya girmek olduğundaysa Google News için haberlerin hemen altında doğrudan uygulamaya yönlendiren bir 'Sizin için daha fazla haber' kısmı mevcutken, Apple News'ta ilk bakışta böyle bir yönlendirme aracı görünmüyor. Bu da Apple'ın eksisi diyebiliriz.

Uygulama görünümü ve haber içerikleri

Google News Uygulaması

Google News, sunduğu haber çeşitliliği açısından oldukça başarılı diyebiliriz çünkü Google aramalarınızı da kullanarak size ilgi alanınıza girebilecek haberleri gösterme konusunda oldukça başarılı. Aynı zamanda uygulamanın arayüzü de kullanışlı ve sade. Ancak Apple'ın haber içerikleri konusunda biraz daha 'yanlı' olduğunu söyleyebiliriz ve uygulama içi düzen de Google'a kıyasla çok daha karışık duruyor. Bu da uygulamayı kullanışlı olmaktan uzaklaştırıyor. Apple'ın Google'dan farklı olarak sunduğu avantajlı bir özellik ise haberlerin üzerindeki menüden, yazı tipi ve boyutu ayarlayarak haberi kişisel olarak daha okunaklı hale getirebilme imkanı.

Apple News Uygulaması

Kişiselleştirilmiş haber kaynakları

Her iki uygulamada da takip edeceğiniz haber kaynaklarını düzenleyerek hem anasayfa da hem de widgette görülecek haberleri de düzenleme şansınız var. Haberleri konum, kaynak ve konu başlığı şeklinde aratarak rahatça bulabiliyor ve bu haber başlıklarını takip ederek daha kolay ulaşım sağlayabiliyorsunuz.

Uygulamalar arasındaki diğer temel farklardan en çok dikkat çekeni ise Apple News'da bolca reklam varken Google News'in herhangi bir reklam içeriği sunmaması. Bunun yanında, Google News videoları otomatik oynatırken Apple News'da bu durum isteğe bağlı.

Uygulamaların kullanışlı ortak özellikleri ise şu şekilde sıralanabilir;

Haberleri e-posta, mesajlaşma uygulamaları ya da sosyal medya yoluyla paylaşabilme

Bir haberi kaydedip sonrasında kolayca ulaşarak okuyabilme

Her iki uygulamada anlık haberleri bildirim olarak ekranınıza düşürebiliyor ancak bu ayarı değiştirmek mümkün.

Aynı konuda birden fazla haber kaynağı sunma

Her iki uygulamada da haber kaynaklarının sitelerine yönlendirilmeden kolaylıkla haber okuyabiliyorsunuz

Tüm bu farklılıklar ve ortak özellikler de göz önüne alındığında; Google News, Apple News'a göre hem haber çeşitliliği hem de arayüz açısında önde görünüyor ancak tabii ki her zaman olduğu gibi bunun da bir tercih meselesi olduğunu belirtmekte fayda var.