Hangisinde Çalışmak Daha Avantajlı: Facebook mu Google mı?

Facebook ve Google arasında bir seçim yapmak zorunda kalsanız hangisini seçerdiniz? Bunun cevabı konusunda müphem bir durumdaysanız, bu yazı çalışanlar için hangisinin daha iyi olduğu konusunda bir karşılaştırma yapıyor.

Sıkça sosyal medyada karşılaştığımız gönderilerden birisidir 'İşte Google'ın mülakatlarında sorulan sorular' başlıklı içerikler. Elbette birçoğumuz bu soruları gerçek muhataplarından duyacak kadar şanslı değiliz. Ancak eğer böyle bir şansımız olsaydı hangisinde çalışmanın daha doğru olacağı yönünde bir kararsızlığa da düşebilirdik. Bilindiği üzere bu iki dev teknoloji şirketi birçok alanda olduğu gibi çalışanlarına sağladıkları şartlarla da rekabet içerisinde bulunuyor.

Glassdoor'un hazırladığı 'Çalışmak için en iyi yer' başlık listede, her iki dev şirket de ilk 5'te yer alıyor. Bu arada listenin ilk sırasında Bain & Company adlı yönetim ve danışmanlık kurumu bulunuyor. Facebook listenin ikinci sırasında Google ise dördüncü sırasında kendine yer buluyor.

Her iki şirkette de çalışanlar orada olmaktan çok mutlu olduklarını söylüyor. Ancak Facebook, sağladığı imkanlar dolayısıyla çalışanları tarafından daha çok sevilme konusunda, Google'a göre bir tık önde bulunuyor. Glassdoor'un, mevcut ve eski çalışanlara ait şirket incelemeleri ve derecenlendirmeleri çerçevesinde hazırladığı listede çalışanların memnuniyetini sağlayan bazı etmenler öne çıkıyor. Bunlar, CEO, kariyer fırsatları, tazminat ve menfaatler, kültür ve değerler gibi iş yeri nitelekleri olarak görünüyor.

Çalışanların görüşlerine göre 5 puan üzerinden değerlendirilen şirketler buna göre de bir sıralamaya sokuluyor. Bu sıralamada, Facebook, 4.5 paun alarak ikinci sırada bulunurken Google, 4.4 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Glassdor'un hazırladığı listeye göre Facebook'u Google'a göre daha öne çıkartan bir kaç başlık bulunuyor.

Özgürlük

Eski bir Facebook çalışanı Don Faul, The Wall Street Journal'a verdiği demeçte 'yönetici' vasıflarına daha çok önem veren Google'a kıyasla Facebook çalışanlarının çoğu kendi güçlü yönlerini ortaya çıkarıyor ve yöneticileri sorgulayıp eleştiri sunabiliyor.

Maaş

Elbette bazıları için en önemli kriter olsa da sanırım iki şirket çalışanı için çok da önem arzedilmeyecek bir konudur para. Araştırmalara göre yine Facebook çalışanları Google çalışanlarına göre daha fazla para kazanıyor. Glassdoor tarafından toplanan verilere göre, Facebook'taki bir yazılım mühendisi yılda 126.780 dolar, Google'daki bir yazılım mühendisi yılda 126.733 dolar kazanıyor. En alt sınır çalışanlarda ise Facebook'daki bir yazılım mühendisliği stajeri ayda yaklaşık 7,080 doları, Google'daki bir yazılım mühendisliği stajeri ise 6,634 doları cebine koyuyor.

Diğer yandan iki şirket çalışanlarına sorulan "Çalışmanız dünyayı daha iyi bir yer haline getiriyor mu?" sorusuna Facebook'takiler %81'lik bir evet oranıyla cevap verirken Google çalışanlarının %67'si çalışmalarının anlam ifade ettiğini belirtiyorlar. İki şirket çalışanlarına sorulan bir diğer soru ise işe alım süreçleriyle ilgili. Facebook çalışanları kendi şirketlerinde işe başlamanın Google'dan daha kolay olduğunu söylüyorlar. Öte yandan Google'ın 60 bin çalışanına karşı Facebook'un 24 bin çalışanı olması kariyer fırsatları açısından Facebook'u daha cazip bir hale getiriyor. Sosyal imkanlar doğrultusunda ise iki şirketin de büyük avantajları ancak Facebook'un özelliklere ebeveynler bağlamında sağladığı imkanlar kendini Google'a göre daha yukarı çıkartıyor. Siz ne düşünüyorsunuz hangisinde çalışmak isterdiniz?