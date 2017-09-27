iPhone 8 Plus ile Galaxy Note 8 Kameraları Karşı Karşıya!

Şüphesiz ki şu an piyasanın en iyi iki kamerasına iPhone 8 Plus ve Galaxy Note 8 sahip. Peki hangisinin kamerası daha iyi? Bunun kararını siz verin.

Samsung, geçtiğimiz yılın başında tanıttığı Galaxy S7 ve S7 Edge ile birlikte akıllı telefon piyasasında kamera kategorisinde zirveye oturdu ve o günden bu yana Samsung amiral gemilerini kamera konusunda geçebilen herhangi bir marka olmadı.

Fakat bu yıl yenilenen iPhone 8 Plus kamerası, deneyimleme şansı bulan herkes tarafından büyük övgüler aldı ve DxOmark’ta da zirveye oturdu. Peki gerçekten öyle mi? Hem iPhone 8 Plus hem de en büyük rakibi Galaxy Note 8 ile çekilmiş mükemmel fotoğrafları kendiniz inceleyin ve görüşlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşın.

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İlk fotoğraflar, iPhone 8 Plus'ın Galaxy Note 8'e göre daha aydınlık fotoğraflar çekebildiğini net bir şekilde gösteriyor.

Burada iki fotoğraf da optik zoom kullanarak cihazların ikincil 'telefoto' lensi kullanılarak çekildi. Galaxy Note 8'in kamerasının iPhone 8 Plus'a göre daha yüksek bir kontrast sunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Her iki fotoğrafa da %100 yakınlaştırma yapıldığında Galaxy Note 8'in yüksek konsantrası sayesinde daha iyi bir görüntü sunduğunu söyleyebiliriz.

Aşağıdaki fotoğraflar, iki kameranın temel farklarını çok iyi yansıtıyor. iPhone 8 Plus çok daha canlı bir fotoğraf sunuyor. Galaxy Note 8'in renkleri biraz daha soluk gibi. Fakat detaylara baktığımızda Galaxy Note 8 nesneler üzerindeki detayları çok daha iyi yansıtıyor. Hangisinin daha önemli olduğuna siz karar verin.

Düşük ışık performansına geldiğimizde Galaxy Note 8, f/1.7 diyaframın farkını ortaya koyuyor ve çok daha iyi bir fotoğraf sunuyor. iPhone 8 Plus, dış mekanda ışığı ne kadar iyi alıyorsa kapalı bir mekanda da bir o kadar zayıf kalıyor.

Gelelim çift kameralı telefonların en önemli özelliği olan arka plan bulanıklığına. Bu noktada farklı görüşler gelebilir tabii, fakat Samsung'un sahnenin 'mükemmel' olmadığı durumlarda daha iyi fotoğraflar çektiğini söyleyebiliriz. Eğer çok iyi bir ışığınız varsa ve doğru açıyı yakalarsanız, iPhone 8 Plus'ın portre modu tartışmasız dünyanın en iyisi. Fakat ışığı biraz kaybedip, sıradan bir poz yakalamaya çalıştığınızda Samsung hem daha geniş açısıyla hem de daha iyi diyafram aralığıyla çok daha başarılı sonuçlar çıkarıyor.

Bir sonuç çıkarmak gerekirse; güneşli bir günde iPhone 8 Plus ile çekeceğiniz fotoğraflar, DSLR kalitesine yakın bir canlılıkta olacaktır ve Galaxy Note 8'in soluk fotoğraflarını görmek bile istemeyebilirsiniz. Fakat ışığın biraz düştüğü mekanlarda iPhone 8 Plus ile çekilen fotoğraflarda görüntülerde bozulmalar ve soluklaşmalar başlarken Galaxy Note 8 muhteşem fotoğraflar çekmeye devam edebilir. Eğer bir galip istiyorsanız, galibin iki telefona da ulaşma şansı olan biz kullanıcıların olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bir böbreğimizi feda edersek.