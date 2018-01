Meizu ve Xiaomi, Huawei'i saymazsak yükselen Çinli mobil üreticiler olarak birbirlerinin en büyük rakibi konumunda bulunuyorlar. Bununla birlikte Xiaomi'nin rakibine göre daha büyük bir şirket haline geldiğini de söylemek gerekiyor. Ancak fiyat-performans bağlamında Meizu hala büyük bir rakip olarak öne çıkıyor.

Bu rekabet bu yıl da devam ediyor. Zira iki şirketin piyasaya sürdüğü Meizu M6 ve M6S ve Xiaomi Redmi 5 ve Xiaomi Redmi 5 Plus akıllı telefonlar 160 doların altındaki fiyatlarıyla oldukça göz dolduruyor. Ancak, alıcıların bilmek istediği bir şey var: Hangi akıllı telefon daha iyi bir kameraya sahip? Bu yazıda ele alınacak konu da tam olarak bu soruyu cevaplıyor. Her iki telefonla aynı zamanda ve aynı nesnel şartlar altında alınan örnekler yazının temel dayanak noktalarını oluşturuyor.

Fazla lafı uzatmadan iki telefonun kamera karşılaştırmalarına başlayalım:

Görsellerden ilkinin M6S ile çekildiğini ikincisinin de Redmi 5 Plus'la çekildiğini peşinen belirtelim. İlk izlenime göre Redmi 5 Plus daha canlı ve doygun renkleri barındırdığı için daha iyi bir performans sergiliyor gibi görünüyor. Bununla birlikte Xiaomi'nin telefonu renkleri görece daha canlı yansıtıyor gibi görünse de kırmızı renkler pembe gibi çıkıyor. M6S biraz mat bir görüntü sunuyor ancak renk tonları gerçek hayatta gördüğünüze çok yakın duruyor. Ayrıca, genel olarak, Redmi 5 Plus görüntüleri biraz beyazımsı görünüyor.





Bu fotoğrafın da aynı sırayla çekildiğini belirtelim. Ayrıntıları ele almak için çekilen bu fotoğrafta Meizu yine bir adım öne çıkıyor. Bazı anlarda önemli bir hal alan ayrıntılar genel olarak Meizu'nun performansının daha iyi olduğunu söylüyor. Bu arada iki telefonun da odak ve çekim hızlarının oldukça iyi olduğunu belirtelim. Dinamik aralık bağlamında da R5P'de biraz daha iyi gibi duruyor.

Düşük ışıklı fotoğraflarda her iki telefon da fiyatları düşünüldüğünde iyi sonuçlar veriyor. Performansı hakkında olağan dışı bir şey yok ve karşılaştırmada hangisinin daha iyi olduğunu seçmek oldukça zor. Ancak gece fotoğraflarında Meizu'nun bazı bölgeleri daha ayrıntılı kaydediyor, Redmi 5 Plus ise daha parlak fotoğraflar çekiyor. Genel olarak bakıldığında Meizu 6S'in daha iyi bir kamera performansına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ancak büyük bir dezavantajı da içerisinde barındırdığını da belirtelim. Meizu ile çekilen fotoğrafların her biri 10 ila 15 MB arasında yer kaplarken Redmi 5 Plus ile çekilenler 5 MB kadar yer tutuyor. İki telefonla da çekilen orijinal görüntülere bakmak istiyorsanız burayı tıklayabilirsiniz.