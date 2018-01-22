Hangouts Meet Tabletlere Destek Verecek

Kurumsal firmalar için videolu konferans servisi veren Hangouts Meet, artık tabletten kullanılabilecek.

Yaklaşık olarak Google’ın 39 adet mesajlaşma uygulaması bulunması, güncelleme alma konusunda bazı ayrımların da yapılmasına neden oluyor. Google’ın mesajlaşma ve görüşme platformu olan Hangouts ile Hangouts Meet ayrıldı. Bu durum, iş dünyasına yönelik bir video konferans uygulaması olan Hangouts Meet ile ilgili yeni güncelleme alma ve destek beklentilerini de azalttı. Ancak bu uygulamayı da unutmayan Google, tabletler üzerinde de kullanılması için bir güncelleme paylaştı.

Tabletler, kurumsal firmalar tarafından sıklıkla tercih edilen bir üründür. Hatta yapılan araştırmalara göre, işletmelerin kullanıcılardan daha fazla tablet alıyor. Bu veriler düşünüldüğünde Google, Hangouts Meet üzerinden tabletlere destek verecek olmakla oldukça mantıklı bir hamle yapmış oldu.

Ayrıca Google, ilerleyen dönemde Hangouts Meet uygulamasına destek vermeye devam edecek. Uygulama, yeni sürümünün piyasaya çıkmasıyla birlikte hem Android hemde iPad tabletlerde çalışacak. Ayrıca Hangouts Meet geçen yıl aldığı güncellemeyle birlikte 50 katılımcıya kadar gerçekleştirilen konferansları desteklemekte.