Hapları, genellikle daha rahat yutmak düşüncesiyle suyla birlikte içeriz fakat bu durumun zannettiğimizin dışında başka özel bir sebebi daha bulunuyor.

Her ilaç içtiğimizde, bu işlemin muhakkak 200 ml’lik -ortalama bir dolu bardak- su ile yapılması önerilir. Çoğunluğumuz, bu işlemin ilacın daha rahat yutulması için yapılması gerektiğini zannediyor olabilir fakat olayın arkasında bambaşka bir sebep (daha) var.

Evet, bazı haplar hakikaten çok büyükler ve su içmeden yutulmaları neredeyse imkansız olabiliyorlar. Fakat suyla içilmesinin şöyle bir gerekliliği daha var: Haplardaki etkin madde, o hapın içinde çok küçük bir yerde bulunuyor. Geri kalan kısım ise o etkin maddenin korunmasını sağlayan dış çeper.

Peki bu koruyucu çeper neden olmak zorunda? Cevabı oldukça basit: Eğer ilacı yuttuğumuzda etkin madde ağzımızda emilime girerse çok da yararlı olmaz. Fakat bu dış çeper, etkin maddenin gitmesi gereken yere sorunsuz bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. Orada çözüldükten sonra da karaciğere uğrayacak ve metabolize olacak.

Kısacası su içmemizin sebebi, ilacın ağzımızdaki tükürükle hızlıca çözülmesini önleyip vücutta gitmesi gereken yere sorunsuzca varmasını sağlamak. Eğer su içmeden ilacı ağzınızda bekletip daha sonra yutarsanız, içtiğiniz ilacın vücudunuz için pek de esprisi olmayacaktır.