Beşiktaş taraftarları, Happn uygulamasını kullanarak birbirleriyle tanışma konusunda birinci sıradalar.

Ülkemizde birbiriyle tanışmayı en çok seven taraftar grubu hangisi desek cevabınız ne olurdu? Muhtemelen kendi tuttuğunuz takımın böyle olacağını söylerdiniz ancak söyleyelim, online tanışma uygulaması Happn tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye’de birbiriyle online olarak en çok beğenen taraftar grubu Beşiktaş.

Happn, bilmeyenleriniz için iki insanın tanışıp görüştüğü, bir nevi flört edebildiği bir çöpçatanlık uygulaması. Ülkemizde her maça binlerce insanın geldiği 4 büyüklerin taraftarları da bu uygulamayı sıklıkla kullanıyorlar. Sonuçta 40-50 bin kişinin bir yerde olduğu düşünüldüğünde en iyi tanışılacak yerlerden birisi de burası oluyor. İşte Happn, ligin ilk 10 maçında taraftarların Happn kullanımını inceleyerek programda birbirlerini karşılıklı olarak en çok beğenen taraftar gruplarını çıkarttı.

Sonuca göre en çok Crush olan, yani uygulama üzerinde birbirini en çok beğenen taraftar grubu Beşiktaş oldu. Beşiktaş’ı Galatasaray taraftarı takip ederken, 3. sırada Fenerbahçe yer aldı.

Araştırmalar, Beşiktaş’ı olayın dışına tutulduğunda Fenerbahçe’nin bu programı daha fazla kullanmasına rağmen Galatasaray’lıların birbirini çok daha fazla beğendiğini (crush) ortaya çıkarıyor.

Happn uygulamasında ligin ilk 10 haftasında en çok flört eden taraftar grupları;

Beşiktaş Taraftarı Galatasaray Taraftarı Fenerbahçe Taraftarı Trabzonspor Taraftarı

Peki, sizler böyle kalabalık ortamlara girdiğinizde Happn ve benzeri uygulamaları kullanıyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Uygulama ilginizi çektiyse, aşağıdaki linklerden Happn uygulamasına ulaşabilirsiniz.