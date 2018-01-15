Hapşırırken Kendini Tutan Adamın Boğazı Yırtıldı

Hapşıracağı sırada ağızını ve burnunu tıkayarak kendini tutmaya çalışan adamın basınçtan dolayı boğazında yırtılma oluştu.

Öncelikle yaşanan durumun son derece nadir rastlandığını belirtelim. Ancak BMJ Case Reports’da yayınlanan bir makaleye göre, 34 yaşındaki bir adam hapşıracakken kendini tutması sonucu boğazında bir yırtık meydana geldi. Ardından boğazındaki şişliği fark eden adam, yutkunamadığı ve konuşamadığı halde bir şeyler yemeyip içmeyerek akıllıca davranıp hastaneye gitti.

Hastanede yapılan araştırmalar sonrasında, hapşırığın oldukça kuvvetli olduğu ve yüksek bir basınç yaptığı bulgusuna ulaşıldı. Adamın hapşırması gırtlak tarafındaki zar dolu boşluğu yırtmış ve hava kabarcıklarının oluşmasına neden olmuştu. Sonrasında bir süre antibiyotik tedavisi ve yemek yiyemediği için beslenme tüpü kullanmak zorunda kalan adam, bir hafta sonra taburcu edilip iki ay boyunca rutin kontrol altında tutuldu.

Çoğu insan için, hapşırmayı tutmanın bu sonuca yol açması muhtemel değildir. Ancak farklı enfeksiyon veya travma yüzünden nadirde olsa bu tür yırtılmalara maruz kalan insanlar oluyor. Bunun yanı sıra kulak zarı yırtılması ve kaslarla ilgili oluşan sıkıntılar yüzünden doktorlar, hapşırırken kendinizi serbest bırakmanızı öneriyor. Kısaca, hapşırırken oluşacak sıkıntılardan korunmak için ağzınızı mümkün olduğunca açmanız gerekiyor. Peki, siz daha önce hapşırık gibi basit bir durumdan dolayı boğaz yırtılması gibi önemli sorunlara tanık oldunuz mu?