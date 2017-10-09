Hard Disk'ten 'Yanlışlıkla' Mikrofon Yaptılar!

Cihazlarımıza fiziksel dünyadan veriler aktarmak için özel araçlar kullanmaya alışkınız. Peki amacı bu olmayan cihazlarla fiziksel dünyadan veri almak ne ayak?

Bir elektronik cihaz, kendisiyle kendi kendine iletişim kurmak için bir aracıya ihtiyaç duymasa da fiziksel dünyadan veriler alıp işleyebilmek için bazı cihazlara ihtiyaç duyar. Bu cihazlara örnek olarak kameralar, mikrofonlar ve çok daha fazlası verilebilir.

Bazen, istemeden de olsa bir şeyler gerçekleşir ve şanslıysanız bunun neden gerçekleştiğini anlarsınız. İşte tam da bu durumun önünde ortaya çıktığı Alfred Ortega, EKO Party Konferansı'nda durumla ilgili bir sunum yaptı. Sunumda geleneksel bir sabit diskin dönen parçalarının nasıl çevresindeki titreşimlerle etkileştiğini ve bu titreşimlerin bilgisayar üzerinde ses algılamak veya rezonans frekansında belirli işlemler yaptırmak amaçlı kullanılabileceği anlatıldı.

Görünüşe göre hiç bir yetki arttırımına ihtiyaç duymaksızın hard disk kafasının bir okuma işlemi sırasındaki tepki süresini ölçebiliyorsunuz. Bu tepki süresi, çevresel titreşime göre değişiyor ve bu sayede çevrenin ses profili ortaya çıkarılabiliyor. Bu özellik ile bir mikrofon haline gelen hard disk, çok başarılı bir mikrofon olmuyor zira çoğunlukla düşük frekanstaki tonlara duyarlı.

Yakın zamanda yapılan konuşmanın videosu malesef mevcut değil ancak Ortega'nın daha önce bu durumla ilgili olarak çektiği videoyu alttan izleyebilirsiniz.