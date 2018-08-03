Dünya nüfusu gitgide yaşlanıyor. Dolayısıyla, hareket etme problemi olan insan sayısı da giderek artıyor. Peki bu sorunu aşma konusunda bize yardımcı olabilecek bir giysi üretilebilir mi?

Günde kaç adım attığımızı ölçmekten tutun da, banka hesabımızdaki parayı kontrol etmeye değin pek çok işimizi artık akıllı telefonlar ve birtakım giyilebilir teknoloji ürünleri ile halledebiliyoruz. Fakat vücuda takılabilir elektronik ürünler bu tür kolaylıkların yanında, başka toplumsal problemlerin çözümüne de yardımcı olabilir.

Birleşmiş Milletler'e göre, gitgide yaşlanan nüfus, 21. yüzyılın en ciddi sosyal dönüşümlerinden biri haline gelecek. 60 yaş ve üstünde olan insan sayısının 2050 yılında iki katına çıkması bekleniyor.

Bunun getireceği en önemli problemlerden biri de, hareket. İnsan yaşlandıkça hareket etmesi de zorlaşır. Bu durum yaşam kalitesinin düşmesine sebep olduğu gibi; ofiste, kamu alanlarında ve evde de birtakım sorunlara yol açar.

Giyilebilir yeni teknoloji ürünleri ise bu sorunları aşmamıza yardımcı olabilir. Seismic isimli firmanın geliştirdiği rahat ve hafif 'süper giysi' bunu kullanan kişinin kaslarına güç katıyor.

Bu giysinin minik motorları ile işleyen 'elektrikli kaslar' insan kaslarını taklit edecek biçimde kasılıp gevşiyor. Bunlar eklem yerlerindeki giysilere iliştiriliyor. İliştirmede kullanılan bağlantılar tendon işlevi görüyor.

Bu giysi ayrıca vücudun hareketlerini izleyen sensörler ve bilgisayar bağlantısı da içeriyor. Bilgisayar programı, giysideki elektronik kaslara harekete geçme talimatı veriyor. Motor, pil, kontrol paneli gibi fiziki parçalar ise altıgen kapsüller ile rahatlığı bozmayacak biçimde vücudun öbür kısımlarına yerleştiriliyor.

Seismic'in CEO'su Rich Mahoney, "Hareket problemi yaşayan insanlara destek olabilecek ürün olarak bugün yalnızca yürüteç ve baston var" diyor. (Tekerlekli sandalye de bu araçlardan biri, fakat 'elektrikli kaslar' esas olarak ağır hareket problemi bulunmayanlara yönelik.) "Öteki seçenek ise, eylemlerinizi sınırlayıp evde oturmak. Ki pek çok insan da baston ve yürüteç kullanmak istemediği için, bu yolu seçiyor."

- Bu giyilebilir teknoloji ürününde rahatlık kadar estetiğe de önem verilmiş olduğu için, dışarıdan fark edilmesi bir hayli zor.

- Bu ilk elektronik giysi ürününün, 2018 sonlarında ABD, İngiltere ve Japonya'da piyasada olması bekleniyor.

Bu arada, inme sonucu felç olanlar ve kas rahatsızlığı bulunan çocuklar için de benzer ürünler geliştirmek üzere çalışmalar yürütülüyor. Ayrıca, depo ve inşaatlarda çalışanlar açısından da (iş güvenliği maksatlı kullanım) söz konusu olabilir.