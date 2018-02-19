Harekete Geç! Flört Aleminde Rotanı Belirle!

Online dünyada oyunlar oynayıp, film ve dizi izlemek istiyor, ancak aynı zamanda kendinize bir kız/erkek arkadaş bulup hayatınızı daha renkli bir hale getirmek istiyorsanız, bugün tanıtacağımız kitabın size söyleyeceği birkaç şeyi var.

Kitap okuma alışkanlığınız var mı? Kitap okumak, okuduğunuz şey ne olursa olsun güzel bir aktivitedir. Çünkü film ve diğer görsel yollu eğlence içeriklerinin aksine sizi kendi hayal dünyasına çeker. Bu sayede kitabı okuyan sizler de kendi evreninizi kurarsınız. Biz, sizlerin daha iyi hayalperestler olmasını istiyoruz. Bu yüzden size bazı dönemlerde kitaplar önermeye çalışacağız. Bugün Online Alemin Flört Rehberi isimli, genel olarak insan ilişkilerine odaklanan, ancak bunu yaparken olayı farklı şekilde ele alan bir kitabı tanıtacağız.

Bu kitap bir portal değil, insanları pembe vaatlerle de kandırmıyor. Eğlenceli illüstrasyonlara sahip, referanslarla süslü bu kitap gerçek bir mücadele içeriyor. Okurunu tehlikeli, zaman zaman da felaketlerle dolu modern randevu dünyasında gezintiye çıkaran epik bir macera da diyebiliriz.

Kitapta, kutsal geek koleksiyonlarının piksellerine, kodlarına, denklemlerine ve veri akışlarına işlenmiş dersleri keşfedebilirsiniz; aşk ve ilişkiler, onur ve cazibe, gönül yaraları ve kayıplarla ilgili o eski moda dersleri, zamanın ve zaman yolculuğunun sınavlarından geçmiş dersleri…

Online Alemin Flört Rehberi, size geleneksel randevu kurallarını, modern randevu dünyasının işletim sistemine yüklemek gibi zorlu bir görev verecek. Bu macera sizi zorlayacak, canınızı sıkacak, öfkelendirecek ve kızdıracak ama her güzel macerada olduğu gibi eğer doğru sebeplerle buna atılırsan, deneyimin kendisi bir ödül olacak.

Yayın hakları yedi ülkeye satılan kurgu dışı türündeki Online Alemin Flört Rehberi, vaktinin çoğunu bilgisayar başında geçiren, karşı cinsle iletişim kurma konusunda ve adım atmakta tereddüt yaşayan, buna yeltenmiş olsa da hamleleri sonuçsuz kalanlara eğlenceli taktikler veren, mizahi yönü oldukça kuvvetli, rehber niteliğinde bir eser. İnternette çok fazla vakit geçirenlerin, çizgi romanların ya da fenomen haline gelmiş dizi ve filmlerin sıkı takipçileri için ilk buluşmada nasıl davranmaları gerektiğini, ilişkiye adım atma noktasında onları başarıya götürecek yolları “Yıldız Savaşları”, “Yüzüklerin Efendisi” gibi kültleşmiş filmlerden ya da “World of Warcraft”, “Diablo” gibi bilgisayar oyunlarından referanslar vererek anlatan, keyifle okunacak arşivlik bir kitap.

Bize bahşedilen teknoloji ve küçük cihazların yaşamı kolaylaştırdığı kesin. Modern teknoloji ve internet dünyanın küçülmesini sağladı ancak aynı zamanda bizi birbirimizden uzaklaştırdı. Kanıt için pek uzağa bakmamıza gerek yok. Yazarlığın yanı sıra blogger olan Eric Smith de işte bu noktadan yola çıkarak, teknolojinin gelişimiyle birlikte dünya genelinde yaygın hale gelen iletişim kuramama sorununu ikili ilişkiler üzerine temellendirerek, öğüt ya da akıl vererek değil, mizahtan faydalanarak, orijinal tüyolar ve taktikler vererek keyifli bir anlatımla aktarmayı başarmış.

Bulunduğunuz hayatı seviyor olsanız bile içten içe insanlarla daha çok iletişim kurmanız gerektiğini, (yoksa) belki bir kız/erkek arkadaşınızın olması gerektiğini ancak bunu sağlamak için ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız, Online Alemin Flört Rehberi sizi bambaşka bir insan yapabilir. Kitabın arka kapağında yer alan “İkimiz de neden burada olduğunu biliyoruz. Hayatı Tek Oyuncu modunda yaşamaktan sıkıldın ve İkinci Oyuncu’nu bulmak için bu maceraya çıktın” cümlesi bile kitabın sizin hayatınızda değiştirmek istediği şeyi gösteriyor.

Martı Yayınları tarafından yayınlanan kitap, Geek’ler, teknoloji tutkunları, gamer’lar, sosyal medya kullanıcıları gibi gününün büyük bir kısmını online dünyada geçiren tüm insanlara hitap ediyor. Online Alemin Flört Rehberi'ni okuyarak kendi içinizden bir şeyler bulabileceğiniz gibi, aynı zamanda kendinizi geliştirme imkanınız da olacak. Martı yayınlarının yayınladığı Online Alemin Flört Rehberi’ne hemen sahip olmak isterseniz buraya tıklayarak ürünün linkine ulaşabilirsiniz. Unutmayın; kitaplar insana değer katar. Farklı şekilde düşünebildiğimizi de bizlere göstererek bizleri farklı dünyalara götürür.

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