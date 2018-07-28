Hareketsiz Yaşam Sonucu Sürekli Oturmanın Vücuda Zararları

Modern toplumda çoğumuz masa başı işlerde çalışıyor veya öyle olmasa bile oturarak çok fazla zaman geçiriyoruz. Bu şekilde bir yaşamın, büyük zararları mevcut.

Uzmanların toplumu en çok uyardıkları konulardan biri hareketsiz yaşamın beraberinde getirdiği zararlar. Modern dünyada eskiye kıyasla çok daha uzun süreler boyunca oturuyoruz. Bu eylemin vücudumuza yaptığı etkiler sandığımızdan çok daha kötü.

İşte hareketsiz yaşam sonucu meydana gelen, çok oturmaktan ortaya çıkabilecek bazı sorunlar:

1. Bacaklarda şişme ve uyuşma

2. Az enerji harcanması nedeniyle kilo alımı

3. Konsantrasyon kaybı

Hareketsiz kalındığında solunum ve dolaşım sistemleri de bundan etkilenir ve vücuda daha az oksijen alımı yapılır, bu da beynin faaliyetlerini yavaşlatır ve konsantrasyon kaybına sebep olur.

4. Kalp hastalıkları riskinin artması

5. Diyabet oluşumu riskinin artması

6. Böbrek ve karaciğer rahatsızlıkları

7. Düzgün oturulmadığı takdirde sırt ve omurga rahatsızlıkları