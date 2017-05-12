Samsung Galaxy Note 7R'nin Fiyatı Ortaya Çıktı!

Daha önce ortaya atılan iddialardan sonra Samsung Galaxy Note 7R'nin satış fiyatı bir e-ticaret sitesi aracılığıyla göründü.

Samsung'un Note 7 modeli ile yaşadığı talihsizlikten sonra piyasadan toplatığı Note 7 modellerini batarya sorununu tam anlamıyla çözerek tekrar uygun bir fiyatla satışa sunacağı yönündeki haberleri uzun süredir duyuyoruz. Öyle ki hatırlayacağınız üzere Samsung da bu iddiaları doğrulayarak yenilenmiş Note 7 modellerini ekonomik olarak giriş seviyesi telefonların öne çıktığı ülkelerde satacağını söylemişti.

Herkes eli kulağında yenilenmiş Note 7R modelini beklerken en son gelen fiyat sızıntısı, bekleyenleri daha da heyecanlandırmıştı. Şimdi ise Çinli bir e-ticaret sitesi aracılığıyla yeni Galaxy Note 7R'nin fiyatı ortaya çıktı. Eğer sızıntı doğruysa Samsung Galaxy Note 7R modeli 3599 yuan yani yaklaşık 530 dolardan satışa sunulacak.

Açıkçası bir süredir Galaxy Note 7R'nin normal Note 7 modelinden 250 dolar uygun fiyatlı olacağını duyuyorduk. Bu ortaya atılan sızıntıyla birlikte telefonun oldukça uygun bir fiyat etiketine sahip olacağını da bir kez daha görmüş olduk. Yenilenen Note 7R'nin resmi olarak ne zaman satışa sunulacağına dair bir bilgi yok ancak telefonun Çin, Güney Kore ve Hindistan gibi ülkelerde öncelikli olarak satışa sunulması bekleniyor.

Muhtemelen telefonu Türkiye pazarında göremeyeceğiz ancak umarız ki bu kadar uygun fiyatlı ve üst seviye bir telefonu Türkiye pazarında da görme şansımız olur.