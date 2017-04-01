Soyu Tükenmiş Dağ Köpeği Doğada Yeniden Görüntülendi!

Yeni Gine Dağ Köpeği, 50 yıldan fazla süredir görülmüyordu bu yüzden de soyunun tükendiği düşünülüyordu. Fakat geçtiğimiz günlerde, dağ köpeğinin doğal ortamında görüntülendiği bildirildi.

Bilim insanları bugünlerde, şimdiye dek Güney Pasifik adasındaki doğal yaşam alanında soyu tükenmiş olduğu düşünülen, vahşi köpeğin hayatta olduğunu gösteren yeni fotoğraflardan

bahsediyorlar. En nadir köpek türleri arasında olduğu düşünülen Yeni Gine vahşi dağ köpekleri, esaret altında hayatlarını süren yakın akrabaları Yeni Gine şarkıcı köpeklerine neredeyse

aynısı diyebileceğimiz kadar benziyor.

Doğal yaşam ortamlarında 100'den fazla gizli kamerayla çekilen fotoğraflar, erkekler, dişiler ve yavrular dahil olmak üzere en az 15 köpeğin yaşadığına işaret etmekte. Dağ vahşileri genellikle altın renkli olsalar da, görüntülenen miniklerin bazılarının rengi krem, bazılarının rengi taba, bazılarınınkiyse siyaha yakın.

DNA kanıtları, Yeni Gine dağ köpeklerinin, bugün canlı olan en ilkel köpek türü olduğunu gösteriyor ve bu dağ canlıların evcilleştirilen köpeklerin kilit ataları olabilecekleri düşünülüyor. Araştırmacılar, köpeklerin fotoğrafik kanıtlarına ek olarak, onları ilk elden gözlemledi ve bilim insanlarının hayvanın modern yaşam biçimini ve zengin tarihini daha iyi anlamalarına yardımcı olacak örnekler topladı.

Yeni Gine Vahşi Dağ Köpekleri Vakfı -New Guinea Highland Wild Dog Foundation- (NGHWDF) "Yarım yüzyılı aşkın süredir ilk kez görüntülenen yaban köpeğinin keşfi, heyecan verici olmakla kalmıyor; bilim için de inanılmaz bir fırsat." diyor.